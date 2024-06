Jasmine Paolini, ai quarti del Roland Garros: “Posso giocare a questi livelli” (conferenza audio completa)

Jasmine Paolini ha raggiunto un traguardo storico al Roland Garros 2024, approdando per la prima volta ai quarti di finale in un torneo del Grande Slam. La vittoria contro la russa Elina Avanesyan le ha anche garantito un premio in denaro di 415.000€. In questa intervista, Paolini racconta le sue emozioni, la crescita personale e l’orgoglio per le sue radici multiculturali.

La partenza diesel di questa mattina, come la spiega?

E’ stato molto bello non sono partita bene ero nervosa. Credo di avere cercato di lavorare su me stessa in campo e fuori. Certo che vincere aiuta. Lo scorso anno ho giocato delle partite importanti Ho battuto delle top players cosa che mi ha aiutato ad avere fiducia in me stessa Mi sono detta posso giocare a questi livelli Sarà dura , ma ora entro in campo e mi dico posso avere una possibilità. Mi dico devo giocare bene, ma ho delle possibilità non c’è bisogno del miracolo per vincere.

Il momento d’oro del tennis italiano è frutto di un lavoro collettivo o di exploit individuali?

Credo che ognuno di noi cerchi di fare la sua carriera e vincere aiuta tutti, ci stimoliamo, uno con l’altro Jannik è fortissimo, Lorenzo è giovane. Siamo molti giocatori che giocano bene e questo aiuta tutti vedere gli altri che vincono.

Polonia e Ghana tra i paesi dei suoi antenati, quanto contano per lei?

Ho sempre detto che è importante e sono orgogliosa di avere sangui diversi nel mio corpo e certo mi sento italiana sono nata in italiana, ma anche il resto è una parte importante della mia vita. Mia madre è polacca, mio padre italiano mio nonno ghanese, io sono veloce a causa del Ghana, ma quando avevo 10 anni passavo le estati in Polonia e so parlare polacco e credo sia qualcosa in più da avere nella propria persona, sono orgogliosa di questo.

Dal set perso per 6-4 ad un solo gioco lasciato negli ultimi due set, cosa ha cambiato nel suo gioco?

Credo sia iniziato a cambiare sul 0-4 ho provato ad essere più calma, più concentrata sul campo. Quando difendevo mi dicevo per piacere incrocia non giocare il lungolinea stavo facendo tanti errori, ma poi mi sono calmata ed ho iniziato a capire meglio il gioco.





Da Parigi, il nostro inviato Enrico Milani