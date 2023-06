Matteo Arnaldi e Jasmine Paolini in finale a Heilbronn e Makarska WTA 125

Matteo Arnaldi continua il suo percorso vincente nel Torneo Challenger di Heilbronn, portando alta la bandiera italiana. Dopo una lunga battaglia che ha attraversato due giornate, è riuscito a superare nei quarti di finale questa mattina, lo spagnolo Jaume Munar, 81° nel ranking ATP, con un punteggio di 1-6, 6-4, 7-5.

Il match era stato sospeso venerdì sera a causa di condizioni climatiche avverse, con i due giocatori fermi sul 5 pari nel terzo set. La tensione è rimasta alta fino a stamani, quando il gioco è ripreso. Arnaldi ha saputo sfruttare l’opportunità, vincendo i due game necessari per aggiudicarsi il match.

Ma la giornata intensa non si è fermata qui per il giovane italiano. Nel pomeriggio ha incontrato un altro avversario spagnolo, Pedro Martinez, 135° nel ranking mondiale. Dopo un incontro altrettanto combattuto, Arnaldi ha prevalso con un risultato di 7-6 (4), 7-5 dopo 2 ore e 25 minuti di partita, guadagnandosi un posto nella finale.

Domani in finale affronterà Facundo Diaz Acosta classe 2000 e n.137 ATP.

Questo successo non è solo un traguardo personale per Arnaldi. Con la finale raggiunta, infatti, è salito al n. 83 del mondo nel ranking ATP, migliorando significativamente la sua posizione. Se riuscisse a vincere il titolo in Germania, sfiorerebbe l’ingresso nei top 70, salendo fino al 72° posto.

Challenger Heilbronn – terra

SF Arnaldi – Martinez (0-0) 2 incontro dalle ore 12:30



ATP Heilbronn Pedro Martinez Pedro Martinez 6 5 Matteo Arnaldi [5] Matteo Arnaldi [5] 7 7 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Martinez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-3 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Martinez Arnaldi Aces 12 10 Double Faults 4 1 First serve 75/105 (71%) 50/80 (63%) 1st serve points won 47/75 (63%) 38/50 (76%) 2nd serve points won 13/30 (43%) 15/30 (50%) Break Points Saved 3/5 (60%) 3/6 (50%) Service Games Played 12 12 Return Rating 131 169 1st Serve Return Points Won 12/50 (24%) 28/75 (37%) 2nd Serve Return Points Won 15/30 (50%) 17/30 (57%) Break Points Converted 2/5 (40%) 3/6 (50%) Return Games Played 12 12 Service Points Won 60/105 (57%) 53/80 (66%) Return Points Won 27/80 (34%) 45/105 (43%) Total Points Won 87/185 (47%) 98/185 (53%)

QF Arnaldi – Munar (1-1) ore 12:00



ATP Heilbronn Matteo Arnaldi [5] Matteo Arnaldi [5] 1 6 7 Jaume Munar [2] Jaume Munar [2] 6 4 5 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Munar 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Munar 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

Jasmine Paolini ha raggiunto la finale del torneo WTA 125 “Makarska Open”. Il torneo, che si svolge sui campi in terra rossa della città croata sulla costa dalmata, rappresenta l’equivalente femminile dei Challenger maschili più prestigiosi.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, attualmente numero 53 nel ranking WTA e seconda favorita del seeding, ha sconfitto in semifinale la slovacca Rebecca Sramkova, n. 222 WTA, con un convincente 6-3, 6-4. In entrambi i set, Paolini è stata abile a recuperare un break di svantaggio, dimostrando grande carattere.

Paolini ha dimostrato un gioco solido e una notevole determinazione durante tutto il torneo, e il suo percorso fino alla finale non ha fatto eccezione. La sua vittoria su Sramkova sottolinea la sua capacità di gestire la pressione dei momenti critici e di mantenere la calma nelle situazioni più difficili.

In finale, la tennista italiana avrà il compito di affrontare la vincitrice del match tra Diane Parry e Mayar Sherif, rispettivamente quinta e terza favorita del torneo.