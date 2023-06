Dopo la controversa squalifica, Kato diventa campionessa nel doppio misto al fianco di Puetz al Roland Garros

Meno di una settimana dopo la controversa squalifica nel doppio femminile, dopo aver involontariamente colpito una raccattapalle con una palla, la giapponese Miyu Kato ha ritrovato il sorriso conquistando il titolo di doppio misto al Roland Garros, al fianco del tedesco Tim Puetz.

La coppia ha sconfitto in finale, che ha inaugurato il programma di giovedì del court Philippe Chatrier, la coppia formata dalla canadese Bianca Andreescu e dal neozelandese Michael Venus, con il punteggio di 4-6, 6-4 [10-6]. È stata proprio la giapponese a brillare nel match tie-break decisivo. Questo è il primo Grand Slam in carriera sia per Kato che per Puetz.