McEnroe: “Se Alcaraz resta in salute, vincerà facilmente 10 Slam. Lui e Rune ok per una grande rivalità, il terzo…”

John McEnroe si trova a Roland Garros come opinionista di Eurosport. Il campione newyorkese, mai vincitore sulla terra di Parigi in carriera, ha rilasciato una lunga e interessante intervista al quotidiano iberico AS, nella quale parla di vari temi di attualità. Come sempre senza peli sulla lingua… Riportiamo alcuni passaggi del suo pensiero.

“Un dominatore sulla terra battuta da qua in avanti? No. Sembra impossibile. Penso che Alcaraz sia migliore sul cemento. Non ne vedo nessuno in questo momento. Quando giocavo con Borg pensavo che nessuno sarebbe stato migliore di lui sulla terra battuta, ha vinto sei volte a Parigi. E poi è arrivato Nadal. Quindi lo ripeto: non credo che nessuno possa avvicinarsi a lui. Nemmeno un po’ vicino”.

“Quanti Slam può vincere Alcaraz? Se mi avessi chiesto 15 anni fa quanti ne avrebbero vinto Nadal o Djokovic, avrei detto che sette sarebbe stato un ottimo numero. Guarda poi che è successo. Ricordo quando Sampras vinse il suo 14esimo e si ritirò a 31 anni. Sembrava un ottimo modo per chiudere la sua carriera e ci sarebbe voluto molto tempo prima che qualcuno lo prendesse. È arrivato Federer. E non uno, ma tre ragazzi hanno superato i 20 tornei del Grande Slam. È pazzesco. Dire che Alcaraz può arrivare a 10 sarebbe qualcosa di grandissimo, incredibile. Lo metterei al di sopra di quasi tutti. È difficile indovinare a questo punto. Penso che se rimane in salute può facilmente vincerne dieci. Ma non voglio mettergli troppa pressione. È il migliore che abbia mai visto alla sua età. Lla gente si aspetta molto da lui. Ma ne vincerà molti, credo”.

“In quest’edizione ci sono più palle corte del solito, è vero. Per quanto riguarda il gioco in rete, lo spero che torni ancor più, adoro quello stile. Generalmente i giocatori colpiscono molto profondo e penso che sia una tattica intelligente. Ora si colpisce molto duramente, ma è positivo che ci sia varietà. Alcaraz ha il miglior gioco di volo alla sua età, è molto bravo e penso che i giocatori stiano cercando di copiarlo. Dicono che se è il numero uno al mondo e lo fa, dovrebbero farlo anche loro. È qualcosa di naturale, ad esempio Sinner non è a suo agio in rete come Alcaraz”.

“Se Djokovic vincesse questo torneo sarebbe il GOAT? No, ci sono argomenti per ciascuno dei tre (Federer, Nadal e Djokovic). È l’unico che avrebbe vinto ciascuno almeno tre volte. Ora, direi che Nadal è il migliore della storia sulla terra rossa, Novak sul cemento e Roger sull’erba. Djokovic è lì, che sta giocando così bene alla sua età è difficile da credere”.

“Personalmente mi piace che i giocatori coinvolgano il pubblico, anche con qualche polemica. Rende tutto più divertente, c’è più energia, il pubblico è pienamente coinvolto, i giocatori sono motivati. La chiave per i tennisti, e ne so molto, è riuscire a ritrovare la concentrazione durante la partita. Djokovic, ad esempio, si motiva con le grida del pubblico. Se questo ti farà del male, non devi. Ci sono giocatori che ne risentono in modo negativo. Devi conoscere te stesso e la tua personalità”.

“Rune ha una grande attitudine, ne hai bisogno se vuoi essere eccezionale, specialmente se sei lì da solo. Penso che l’anno scorso abbia mancato di rispetto a Casper Ruud nei quarti di finale, e dopo molti giocatori si sono chiesti chi pensa di essere questo ragazzo. Devi mostrare rispetto alla fine delle partite. Penso che ci siano stati momenti in cui le persone pensavano che non fossi rispettoso durante le mie partite, ma mi piace pensare che lo fossi quando le partite erano finite. Ho mostrato rispetto per il mio avversario. E ha capito che deve farlo. È un ragazzo, ha 20 anni. Mi piace il suo atteggiamento, penso che sia adatto allo sport, è un buon contrasto con Alcaraz. Secondo me, abbiamo bisogno di atteggiamenti del genere”.

“Nuovi Big Three? Ovviamente metterei Alcaraz e Rune. Dopo, è difficile dire chi si farà avanti. Medvedev, Tsitsipas, Zverev… Ce ne sono parecchi. Arriverà anche qualcuno di nuovo, si spera un americano, come Tiafoe o Shelton. Ma Djokovic non sembra ancora volersene andare da nessuna parte”.