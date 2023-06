Dal Roland Garros: Lorenzo Musetti “Adesso mi vedo più maturo”. Fabio Fognini “ho deciso di giocare lo stesso perché una occasione così non mi ricapiterà più visto che è il mio ultimo o penultimo Roland Garros.” (Video)

Lorenzo Musetti: “Probabilmente è la mia partita migliore quest’anno, ho espresso il miglior tennis anche tenendo conto del valore del mio avversario. Credo che sia una conferma del buon periodo e delle sensazioni che sto avendo in campo. Ora sto trovando grande continuità.

E’ molto bravo Norrie quando colpisce all’altezza delle spalle, se trova una palla più carica e con molto spin va più in difficoltà. In campo cerco di imporre le mie caratteristiche e far giocare l’avversario come voglio io.

Penso che tutti abbiamo attraversato momenti bui ma l’importante è uscirne.

Sento che l’equilibrio di cui ho bisogno per affrontare questo tipo di giocatori (Alcaraz) in questo tipo di atmosfera è completamente diverso da quel che succede negli altri tornei. Quando ho affrontato Djokovic due anni fa a Parigi era la mia partecipazione in uno Slam, era tutto nuovo. Adesso mi vedo più maturo. Ho più esperienza, ho alle spalle più vittorie e più sconfitte, più partite che mi hanno aiutato ad affrontare anche la vita in un modo migliore. Sono più preparato, sento di poter gestire meglio tutte le cose intorno a me. Poi non vuol dire che vincerò facile per questo”.

Fabio Fognini: “Ho un problema fisico e purtroppo è andata così. Ieri dopo la partita mi sono procurato uno stiramento al pettorale; ho deciso di giocare lo stesso perché una occasione così non mi ricapiterà più visto che è il mio ultimo o penultimo Roland Garros. Peccato perché i treni passano e non tornano più.

Senza togliere nulla al mio avversario, anche perché chi vince merita sempre, difficilmente avrei perso questa partita in condizioni normali. Sarò sbruffone a dirlo ma è così.

“Lo confermo, non giocherò a Wimbledon . Mi sono iscritto a Perugia e Parma ma in questo momento vorrei solo andare da qualche parte a rilassarmi, penso di averne bisogno. Arrivato a 36 anni non ho più voglia… anzi, detta così suona male visto che ho lavorato sodo per rimettermi di nuovo in sesto…. a 36 anni sono stufo di farmi male, non lo accetto più. In 6 mesi ho giocato tre tornei… troppa discontinuità”.

“E’ il bello di questo sport, ed è quello che mi mancherà una volta che mi ritirerò dal tennis. Sono un emotivo, gioco e vivo per queste partite. Mi rende orgoglioso scatenare ancora gli entusiasmi della gente, il fatto di riuscire ancora a riempire gli stadi e di riuscire a creare un bell’ambiente. Ma non accetto più determinate cose. A fine anno davanti a una birra o a un bel bicchiere di vino deciderò in tutta tranquillità il mio futuro. Mi guarderò allo specchio e deciderò il da farsi”.

