Ecco le quattro semifinaliste degli Internazionali di Brescia, per un sabato che promette spettacolo

Nel 2022 Katarina Zavatska agli Internazionali femminili di Brescia era passata quasi inosservata, vittima al secondo turno della gran settimana di Despina Papamichail, ma dodici mesi dopo la giocatrice ucraina si è presentata in ben altre condizioni. Superato dopo una battaglia di tre ore un primo turno complesso, la 23enne di Lutsk ha cambiato marcia ed espresso un tennis di altissimo livello nei due incontri successivi, che l’hanno condotta in semifinale sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911. Molto avvincente l’ultimo, vinto per 6-4 7-6 contro la giapponese Mai Hontama, numero sei del tabellone. Curiosamente, quella giocata in Castello era addirittura la quarta sfida fra le due in poco più di sei mesi, e ha vinto per terza volta la tennista dell’est Europa, più brillante nei momenti decisivi. Ce ne sono stati almeno tre, spalmati in 2 ore e 11 minuti di bel tennis. Il primo sul finire del set d’apertura, a senso unico fino al 5-1 prima che la giapponese riuscisse (invano) a risalire la corrente fino al 4-5; il secondo quando l’ucraina ha dovuto servire due volte per evitare il terzo set (sul 4-5 e sul 5-6); quindi il terzo quando nel tie-break Katarina ha mancato cinque match-point consecutivi dal 6-1, lasciandosi riagguantare sul 6-6. Ma invece di scoraggiarsi ha stretto i denti e si è presa gli ultimi due punti, che le permettono di continuare la rincorsa verso il suo settimo titolo in carriera nel circuito Itf. Sarebbe il secondo più prestigioso, nonché un impulso importante nella caccia a un posto nelle prime 100 Wta, sfiorato nel 2020 (quando si è fermata al n.103) ma oggi distante oltre cento posizioni.

Nelle semifinali di sabato per la Zavatska ci sarà l’argentina Julia Riera: la 21enne di Pergamino (provincia di Buenos Aires) si è presentata a Brescia forte di già 34 match vinti dall’inizio della stagione (si è presa anche due titoli a livello Itf e una semifinale nel circuito maggiore Wta), e venerdì ha fatto 37 sulla terra del Castello, battendo dopo una dura rimonta la tedesca – dallo splendido rovescio a una mano – Kathleen Kanev. Il tennis della sudamericana, invece, non è particolarmente appariscente, ma è molto solido e di certo non le manca il coraggio. L’ha dimostrato quando sul 3-5 del set decisivo si è trovata costretta a fronteggiare un match-point, contro un’avversaria particolarmente ispirata. L’argentina è ricorsa con successo alla smorzata, e il pericolo scampato le ha dato la spinta per andare a prendersi vittoria e semifinale nel successivo tie-break, chiuso per 7 punti a 3 (1-6 6-2 7-6 il punteggio finale). Nell’altra semifinale si affronteranno invece la bielorussa Yuliya Hatouka (doppio 6-2 alla statunitense Louisa Chirico) e la campionessa in carica Angela Fita Boluda, che nell’ultimo incontro di giornata ha regolato per 6-3 6-4 la statunitense Ann Li. Sabato a Brescia si parte alle 12.30, con la finale del doppio fra le giapponesi Hontama/Uchijima e la coppia formata dalla russa Fomina-Klotz e dall’australiana Tjandramulia. Non prima delle 14.30 la sfida Zavatska-Riera, non prima delle 17 il duello Hatouka-Fita Boluda. Ingresso gratuito, con navetta – sempre gratuita e a ciclo continuo – riservata agli spettatori per raggiungere il Castello dalla fermata della metropolitana di San Faustino. Live score e live streaming disponibili nell’apposita sezione sul sito www.itftennis.com.

RISULTATI

Singolare. Quarti di finale: Katarina Zavatska (Ukr) b. Mai Hontama (Jpn) 6-4 7-6, Julia Riera (Arg) b. Kathleen Kanev (Ger) 1-6 6-2 7-6, Yuliya Hatouka b. Louisa Chirico (Usa) 6-2 6-2, Angela Fita Boluda (Esp) b. Ann Li (Usa) 6-3 6-4.

Doppio. Semifinali: Fomina-Klotz/Tjandramulia (Rus/Aus) b. Klasen/Laboutkova (Ger/Cze) 2-6 6-3 10/4, Hontama/Uchijima (Jpn/Jpn) b. Lizarazo/Perez-Garcia (Col/Col) 7-5 6-4.