Roland Garros: Sonego demolisce Humbert, grande prestazione al servizio

Costante, potente, molto concentrato e superbo per rendimento al servizio, davvero un Lorenzo Sonego “doc” nel secondo turno al Roland Garros, Il piemontese ha sconfitto con una prestazione maiuscola per sostanza e qualità il francese Ugo Humbert in tre set, 6-4 6-3 7-6 lo score dopo oltre due ore e mezza di gioco. Sonego ha condotto il gioco con una prestazione di grandissimo livello alla battuta, tanto che il francese per tutta la prima parte dell’incontro ha raccolto le briciole in risposta. “Sonny” ha condotto il gioco, forte di uno schema servizio e diritto che Ugo ha contenuto a malapena, quasi sempre costretto a rincorrere e cercare soluzioni azzardate come contro mossa. Troppo più intenso nella spinta, continuo nel picchiare la palla e veloce in campo Lorenzo, sia quando ha cercato il punto che in risposta. Ben 32 vincenti e 21 errori per Sonego, con un 4 break strappati e soprattutto un eccellente 79% di punti vinti con la prima palla. Quando Lorenzo serve così, è tanto continuo nel pressing e veloce in campo, è davvero un brutto avversario per tutti. Al terzo turno aspetta il vincente della partita tra Rublev e Moutet.

Nel primo set è l’azzurro è il primo a concedere palle break, ben 3 nel quinto game, salvandosi da 15-40. Forte del pericolo scampato, Lorenzo risponde con grande profondità, mette pressione e sul 30-40 si procura la prima chance per l’allungo, che non si lascia scappare, passando al comando per 3-2 e servizio. È l’unico break di tutto il set, il torinese perde un solo punto nei tre seguenti turni di battuta e chiude il primo set, dominato sul piano del gioco, per 6-4.

Anche nel secondo set Sonego continua a brillare al servizio, con tante prime palle, attacchi di qualità sostenuto da un’ottima condizione fisica che lo porta a spingere tanto e comandare col diritto. Humbert invece è più falloso, soprattutto col rovescio, e in risposta non riesce ad incidere. Ugo va in crisi di nuovo nel quinto game, 0-40, cedendo il turno di battuta alla seconda chance, per il 3-2 e servizio Sonego. Lorenzo non sbanda, continua a spingere e servire bene, fino al 4-3. Qua arriva un turno di servizio complicato per l’azzurro, concede due palle break nel turno di servizio più duro finora nel match, le annulla portandosi 5-3. Qua in risposta torna a pungere, e alla quarta chance (e quarto set point) chiude il parziale 6-3. Molto bene Lorenzo, sempre positivo e super offensivo.

Dopo due set giocati a grande ritmo e intensità nella spinta, tira il fiato Lorenzo e concede subito un break, per l’1-0 Humbert, per la prima volta in vantaggio grazie ad un paio di accelerazioni ottime. Dura pochissimo, Sonego in risposta ritrova profondità, pungendo il rovescio poco preciso del rivale, si riprende il break per l’1-1. Il set è più tirato, ci sono più scambi, ora il francese sbaglia di meno e regge maggiormente il pressing col diritto di Lorenzo, e serve anche meglio. L’equilibrio non si spezza, si arriva al tiebreak. Sonego si prende un mini break fondamentale nel settimo punto, reggendo in difesa e forzando Ugo a sbagliare col diritto, stanco dopo un lungo scambio. Molto intelligente l’azzurro, tiene, gioca profondo, e l’altro esagera nella spinta, come sul 5-3. Un errore che manda Sonego a 3 Match Point sul 6 punti a 3. Sbaglia ancora Humbert, chiude per 7 punti a 3. Una grande vittoria, meritata, giocando con attenzione e potenza.

Lorenzo Sonego vs Ugo Humbert



GS Roland Garros Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 7 Ugo Humbert Ugo Humbert 4 3 6 Vincitore: Lorenzo Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1