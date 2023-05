Roland Garros: Ecco le teste di serie del singolara maschile e femminile

Non c’è più margine per cambiamenti. La lista delle teste di serie del Roland Garros è stata chiusa e ora si possono iniziare a fare le prime supposizioni mentre tutti sono in attesa di scoprire i tabelloni principali del secondo Grand Slam della stagione che verranno sorteggiati giovedì prossimo.

Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev si eviteranno, mentre c’è la possibilità che Novak Djokovic si possa trovare a dover affrontare uno di questi due tennisti in semifinale.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si trovano in sezioni opposte del tabellone. Ciò implica che, se entrambe dovessero avanzare attraverso le rispettive sezioni, l’unico possibile incontro tra loro potrebbe avvenire soltanto in finale. Questa eventualità potrebbe portare a un confronto molto atteso tra due delle tenniste più in forma del circuito femminile.

Nel frattempo, Elena Rybakina è vista come la principale concorrente, almeno sulla carta, per raggiungere le semifinali. Rybakina ha dimostrato di essere una giocatrice da non sottovalutare sul campo, e le sue prestazioni passate suggeriscono che sarà un avversario temibile per chiunque dovrà sfidarla.

Per i colori italiani Sinner n.8 del seeding, Musetti testa di serie n.17 e Martina Trevisan n.26.

Come sempre, Roland Garros promette di offrire spettacolo, talento e competizione ad altissimo livello. Non vediamo l’ora che inizi.

Teste di serie Maschili

1 Carlos Alcaraz

2 Daniil Medvedev

3 Novak Djokovic

4 Casper Ruud

5 Stefanos Tsitsipas

6 Holger Rune

7 Andrey Rublev

8 Jannik Sinner

9 Taylor Fritz

10 Felix Auger-Aliassime

11 Karen Khachanov

12 Frances Tiafoe

13 Hubert Hurkacz

14 Cameron Norrie

15 Borna Coric

16 Tommy Paul

17 Lorenzo Musetti

18 Alex de Minaur

19 Roberto Bautista Agut

20 Daniel Evans

21 Jan-Lennard Struff

22 Alexander Zverev

23 Francisco Cerundolo

24 Sebastian Korda

25 Botic van de Zandschulp

26 Denis Shapovalov

27 Yoshihito Nishioka

28 Grigor Dimitrov

29 Alejandro Davidovich Fokina

30 Ben Shelton

31 Miomir Kecmanovic

32 Bernabe Zapata Miralles

Teste di Serie Femminili

1 Iga Swiatek

2 Aryna Sabalenka

3 Jessica Pegula

4 Elena Rybakina

5 Caroline Garcia

6 Coco Gauff

7 Ons Jabeur

8 Maria Sakkari

9 Daria Kasatkina

10 Petra Kvitova

11 Veronika Kudermetova

12 Belinda Bencic

13 Barbora Krejcikova

14 Beatriz Haddad Maia

15 Liudmila Samsonova

16 Karolina Pliskova

17 Jelena Ostapenko

18 Victoria Azarenka

19 Qinwen Zheng

20 Madison Keys

21 Donna Vekic

22 Magda Linette

23 Ekaterina Alexandrova

24 Anastasia Potapova

25 Anhelina Kalinina

26 Martina Trevisan

27 Irina Begu

28 Elise Mertens

29 Paula Badosa

30 Shuai Zhang

31 Sorana Cirstea

32 Marie Bouzkova