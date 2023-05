Roland Garros: Berrettini non sarà al via, torna a Stoccarda

A pochi giorni dal sorteggio dei tabelloni principali dell’edizione 2023 di Roland Garros, arrivano come sempre i forfait di vari giocatori infortunati o in cattive condizioni, che decidono di rinunciare allo Slam parigino. Purtroppo Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare al torneo, cancellandosi. L’ha comunicato attraverso una storia su Instagram.

“Sto facendo buoni progressi con la riabilitazione e non vedo l’ora di tornare in competizione. Non sarò pronto in tempo per Parigi così il mio rientrò sarà al Boss Open a Stoccarda”. Ricordiamo che Berrettini dovrà difendere i titoli conquistati la scorsa stagione sia a Stoccarda che al Queen’s.

Al suo posto entra Kovacevic, e in caso di un ulteriore ritiro sarà Matteo Arnaldi ad approfittarne, entrando così nel main draw senza passare dalle qualificazioni. Entra invece Fabio Fognini, dopo la rinuncia del lungo degente Marin Cilic (operato al piede).