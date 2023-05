Internazionali d’Italia: senza gli italiani e Djokovic c’è Rune padrone in quota, il danese avanti su Tsitsipas per il titolo a Roma

Superati anche i quarti di finale, sono rimasti quattro i tennisti in corsa per il titolo agli Internazionali d’Italia. Tra questi non figurano i primi due giocatori del ranking, Djokovic e Alcaraz, ma nemmeno i due italiani Sinner e Musetti, la cui corsa si è interrotta a inizio settimana. Così, con le semifinali alle porte, il favorito per la conquista del torneo di Roma è Holger Rune: il titolo al danese è visto a 2,75 e 2,80 davanti a Stefanos Tsitsipas per cui il trionfo al Foro paga 3 volte la posta. Segue il russo Daniil Medvedev, proposto a 4, mentre Casper Ruud è offerto a quota 5.

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Holger Rune vs [4] Casper Ruud

2. [3] Daniil Medvedev vs [5] Stefanos Tsitsipas

3. E. Rybakina or J. Ostapenko vs [30] Anhelina Kalinina (non prima ore: 19:00)

4. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs [4] Storm Hunter / Elise Mertens