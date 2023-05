Challenger 175 Torino e Bordeaux e Challenger Tunisi e Oeiras 4: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER 175 Torino (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

1. [WC] Edoardo Lavagnovs [Alt] Dominik Koepfer

2. [WC] Flavio Cobolli vs [2] Daniel Elahi Galan



3. [1] Sebastian Baez vs [Alt] Thiago Seyboth Wild



4. [Alt] Andrea Collarini vs [Q] Federico Gaio (non prima ore: 18:00)



5. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs [2] Sander Gille / Joran Vliegen



Campo 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrey Golubev / Denys Molchanov vs [3] Julian Cash / Henry Patten



2. [1] Nathaniel Lammons / John Peers vs Roman Jebavy / Philipp Oswald (non prima ore: 13:30)



3. [4] Nikola Cacic / Aleksandr Nedovyesov vs [WC] Flavio Cobolli / Giulio Zeppieri



4. Sebastian Baez / Thiago Seyboth Wild vs Andrey Golubev / Denys Molchanov OR [3] Julian Cash / Henry Patten



5. [4] Nikola Cacic / Aleksandr Nedovyesov OR [WC] Flavio Cobolli / Giulio Zeppieri vs Victor Vlad Cornea / Luis David Martinez OR N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan



Campo 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Victor Vlad Cornea / Luis David Martinez vs N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan



CHALLENGER 175 Bordeaux (Francia) – Quarti di Finale, terra battuta

1. [PR] Pierre-Hugues Herbert/ Nicolas Mahutvs Guido Andreozzi/ Guillermo Duran

2. [1] Jan-Lennard Struff vs [8] Corentin Moutet (non prima ore: 12:30)



3. [6] Mikael Ymer vs [3] Richard Gasquet



4. [5] Ugo Humbert vs Stan Wawrinka (non prima ore: 16:00)



COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Jeremy Chardy / Albano Olivetti



2. Albert Ramos-Vinolas vs [7] Tomas Martin Etcheverry (non prima ore: 12:30)



3. Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens vs [3] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



4. Michael Geerts / Ryan Peniston vs [2] Francisco Cabral / Rafael Matos



CHALLENGER Tunis (Tunisia) – Quarti di Finale, terra battuta

1. Antoine Hoang/ Gregoire Jacqvs [Alt] Hady Habib/ Max Houkes

2. [1] Borna Gojo vs [SE] Jakub Mensik



3. [WC] Aziz Dougaz vs [Q] Sho Shimabukuro (non prima ore: 15:00)



4. [4] Viktor Durasovic / Artem Sitak vs [WC] James McCabe / Aziz Ouakaa



Court Aziz Zouhir – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Shintaro Mochizuki / Rio Noguchi vs Niki Kaliyanda Poonacha / Adam Taylor



2. [4] Maximilian Marterer vs Geoffrey Blancaneaux (non prima ore: 13:00)



3. [8] Damir Dzumhur vs [Q] Jesper de Jong



4. Charles Broom / Tim Sandkaulen vs [3] Theo Arribage / Luca Sanchez



CHALLENGER Oeiras 4 (Portogallo) – Quarti di Finale, terra battuta

1. Scott Duncan/ Marcus Willisvs [3] Luke Johnson/ Sem Verbeek

2. Felipe Meligeni Alves vs Pedro Martinez (non prima ore: 14:00)



3. [1] Pedro Cachin vs Nicolas Moreno De Alboran



4. [WC] Jaime Faria / Henrique Rocha vs Zvonimir Babic / Grigoriy Lomakin



Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Aleksandar Vukic vs Alexander Ritschard



2. [3] Radu Albot vs [7] Facundo Diaz Acosta



3. Alexander Merino / Christoph Negritu vs Sanjar Fayziev / Alexandru Jecan



4. [Alt] Pedro Martinez / Mark Vervoort vs Luca Margaroli / Fernando Romboli (non prima ore: 17:00)



