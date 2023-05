Baez favorito numero uno al Piemonte Open Intesa Sanpaolo. Tre italiani avanti nelle qualificazioni (con il programma di domani)

Nella sua giovane carriera, l’argentino Sebastian Baez ha già vinto tredici tornei a tutti i livelli, dai due nel circuito maggiore Atp (l’ultimo a febbraio, nel 250 di Cordoba) a quelli a livello Itf, passando per sei Challenger, ma non è mai riuscito a conquistare un titolo in Italia. Una lacuna che il 22enne di Buenos Aires, numero 40 della classifica mondiale, proverà a colmare nella prima edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento premium della neonata categoria ATP Challenger 175. È lui il favorito numero uno del tabellone sorteggiato nel primo pomeriggio al Circolo della Stampa Sporting di Torino, dove da lunedì si inizierà a fare sul serio con i primi sei incontri di primo turno. Baez non sarà in campo, perché come gli altri giocatori che occupano le prime quattro teste di serie (tutti sudamericani: il colombiano Galan, il peruviano Varillas e l’altro argentino Cerundolo) ha ricevuto un bye e inizierà la sua corsa al titolo dal secondo round, ma già da lunedì l’evento torinese prevede tante sfide da non perdere. L’attenzione sarà proiettata soprattutto sui due derby tricolori stabiliti dall’urna: il primo metterà di fronte il torinese Edoardo Lavagno e Luciano Darderi (terzo match dalle 11, Campo Stadio), mentre nell’ultimo incontro di giornata si affronteranno Riccardo Bonadio e Gabriele Piraino. Lunedì in campo per l’Italia anche Francesco Passaro, che nel primo match della sessione serale (non prima delle 18) affronterà sul Centrale il brasiliano Seyboth Wild. Già fra i 28 del tabellone principale anche altri due azzurri: Giulio Zeppieri (sfida Dominik Koepfer) e Flavio Cobolli, che attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Secondo le statistiche ci sono quindi buone probabilità che i derby del primo turno diventino tre, visto che tre delle quattro sfide del turno decisivo delle qualificazioni (lunedì dalle 11: due sul Campo 4 e due sul Campo 5) vedranno affrontarsi due giocatori italiani. Molto affascinante la prima, che metterà il sanremese Gianluca Mager, primo giocatore rimasto fuori dal tabellone principale, di fronte al piemontese Stefano Napolitano. Il giocatore di Biella, giunto a Torino dopo aver ben figurato agli Internazionali BNL d’Italia (si è qualificato, arrivando poi a un passo dal secondo turno), ha impiegato appena 62 minuti per risolvere con il punteggio di 6-1 6-3 la sfida di domenica contro Andrey Golubev, e punta a vivere una settimana da protagonista. Ottimo anche il debutto al Piemonte Open del cuneese Andrea Gola: ammesso in extremis nelle qualificazioni (grazie a una wild card), ha polverizzato le quasi 1.000 posizioni che lo separano nel ranking mondiale dall’austriaco David Pichler, imponendosi con un doppio 6-4 e guadagnandosi la sfida con Federico Gaio, faentino che si allena proprio al Circolo della Stampa Sporting. L’altro derby del turno decisivo delle qualificazioni vedrà invece il siciliano Salvatore Caruso affrontare Federico Maccari (7-6 6-0 ad Alessandro Spadola). Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

RISULTATI

Qualificazioni. Primo turno: Andrea Gola (Ita) b. David Pichler (Aut) 6-4 6-4, Aleksandr Braynin (Ukr) b. Kristjan Tamm (Est) 1-6 6-3 6-4, Stefano Napolitano (Ita) b. Andrey Golubev (Kaz) 6-1 6-3, Federico Maccari (Ita) b. Alessandro Spadola (Ita) 7-6 6-0.

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Nerman Fatic vs [Alt] Camilo Ugo Carabelli

2. [Alt] Gijs Brouwer vs [5/Alt] Taro Daniel

3. [WC] Edoardo Lavagno vs [Alt] Luciano Darderi

4. [Alt] Thiago Seyboth Wild vs [Alt] Francesco Passaro (non prima ore: 18:00)

5. [Alt] Riccardo Bonadio vs [WC] Gabriele Piraino

Campo 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1/Alt] Gianluca Mager vs [5/Alt] Stefano Napolitano

2. [3/Alt] Federico Gaio vs [8/WC] Andrea Gola

3. [Alt] Tomas Machac vs [Alt] Andrea Collarini

Campo 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alternate vs [7/Alt] Aleksandr Braynin

2. [2/Alt] Salvatore Caruso vs [WC] Federico Maccari

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO DAL VIVO – È ancora possibile acquistare i biglietti per assistere al Piemonte Open Intesa Sanpaolo sulla piattaforma TicketOne (https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo/), con uno sconto del 20% sul singolo biglietto per i tesserati della FITP.

IL PIEMONTE OPEN INTESA SANPAOLO IN TV – Gli incontri del Piemonte Open Intesa Sanpaolo saranno trasmessi in diretta sul canale della FITP, SuperTennis Tv. Per l’evento verrà utilizzata la tecnologia HbbTV: una funzione, presente sulle Smart TV di recente fabbricazione (e connesse a internet), che al 64 del digitale terrestre permette agli appassionati la visione di canali supplementari “paralleli” a quello principale. Inoltre, le dirette degli incontri saranno disponibili anche sulla piattaforma digitale SuperTenniX.