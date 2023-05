Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Sabato 13 Maggio 2023. Musetti avanti nel derby contro Arnaldi, Cecchinato cerca prima vittoria contro Bautista Agut. Ok Sonego con Nishioka?

Prosegue l’edizione degli Internazionali d’Italia, con diversi italiani a calcare la terra del Foro Italico di Roma nella giornata di sabato 13 maggio, valida per il secondo turno. Gli occhi sono tutti sul derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Il toscano fa il suo esordio nella competizione dopo il “bye” al primo turno, mentre il ligure si è precedentemente imposto in tre set sull’argentino Schwartzman. I betting analyst, vedono Musetti decisamente favorito, rispettivamente a quota 1,36 e 1,37, mentre il successo di Arnaldi si gioca tra 2,95 e 3; una contesa che secondo i bookmaker dovrebbe chiudersi sul 2-0 a 2,05, mentre si sale a 3,60 per il 2-1.

Interessante anche il testa a testa tra Roberto Bautista Agut e Marco Cecchinato: solo due i precedenti, entrambi vinti dallo spagnolo attuale numero 25 del ranking mondiale. Ma questa volta il palermitano avrà il pubblico dalla sua parte, che lo spingerà verso una prima affermazione contro l’attuale avversario che si gioca tra 2,45 e 2,48, mentre la vittoria di Bautista Agut paga tra 1,50 e 1,52 volte la posta giocata. Anche in questo caso è avanti il 2-0 a favore dello spagnolo, a quota 2,40, mentre lo 0-2 e l’1-2 valgono, rispettivamente, 4,25 e 5.

In campo anche Lorenzo Sonego, che secondo i bookmaker non dovrebbe avere troppi problemi a battere Yoshihito Nishioka, già affrontato (e superato) nell’unico precedente sulla terra rossa di Montecarlo, quattro anni fa. La vittoria dell’azzurro si gioca a 1,45, mentre il colpo del giapponese vale 2,70. Il 2-0 di Sonego è a quota 2,25, mentre per il 2-1 si passa a 3,60.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Caroline Garcia vs [Q] Camila Osorio

2. Albert Ramos-Vinolas vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 13:00)

3. Lorenzo Sonego vs [25] Yoshihito Nishioka

4. [6] Coco Gauff vs [27] Marie Bouzkova (non prima ore: 19:00)

5. [18] Lorenzo Musetti vs [WC] Matteo Arnaldi (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [30] Anhelina Kalinina vs Sofia Kenin

2. [23] Anastasia Potapova vs [11] Veronika Kudermetova

3. [5] Stefanos Tsitsipas vs Nuno Borges

4. [14] Victoria Azarenka vs [19] Madison Keys (non prima ore: 17:00)

5. [21] Roberto Bautista Agut vs Marco Cecchinato (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Andrey Rublev vs Alex Molcan

2. [17] Magda Linette vs [12] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 13:00)

3. [Q] Anna Bondar vs [22] Qinwen Zheng

4. Emil Ruusuvuori vs [3] Daniil Medvedev

5. David Goffin vs [19] Alexander Zverev

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Xiyu Wang vs [Q] Taylor Townsend

2. [14] Hubert Hurkacz vs J.J. Wolf

3. [Q] Daniel Altmaier vs [12] Frances Tiafoe

4. [Q] Yannick Hanfmann vs [9] Taylor Fritz

5. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Matwe Middelkoop / Andreas Mies

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Borna Coric vs Thiago Monteiro

2. [PR] Guido Pella vs [27] Alejandro Davidovich Fokina

3. [ALT] Daria Kasatkina / Yulia Putintseva vs Monica Niculescu / Makoto Ninomiya

4. [OSE] Magda Linette / Marketa Vondrousova vs Hao-Ching Chan / Latisha Chan (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Carballes Baena vs [20] Daniel Evans

2. [32] Jiri Lehecka vs [Q] Fabian Marozsan

3. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Alexander Erler / Lucas Miedler

4. [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Jamie Murray / Michael Venus

5. [5] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Federico Arnaboldi / Gianmarco Ferrari vs [7] Rohan Bopanna / Matthew Ebden

2. [31] Bernabe Zapata Miralles vs Jason Kubler

3. [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Nathaniel Lammons / John Peers

4. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

5. Robin Haase / Botic van de Zandschulp vs [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Nadiia Kichenok / Kimberley Zimmermann

2. Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse vs Tereza Mihalikova / Alycia Parks

3. [WC] Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto vs [2] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko

4. [WC] Angelica Moratelli / Camilla Rosatello vs [OSE] Sofia Kenin / Aliaksandra Sasnovich (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [OSE] Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova vs Miriam Kolodziejova / Vera Zvonareva (non prima ore: After Suitable Rest)