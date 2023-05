Dominic Thiem e Marin Cilic confermati per il tradizionale ATP 250 di Umago. Non ci dovrebbero essere Alcaraz e Sinner

L’ATP 250 di Umago, un evento tennistico tradizionale che si svolge in Croazia alla fine di luglio, ha annunciato giovedì i primi due nomi per l’edizione del 2023: Dominic Thiem e Marin Cilic. Entrambi gli ex top 3 mondiali sono confermati per la competizione, che si svolge nella splendida località croata.

Dominic Thiem, ex numero 3 del mondo e vincitore di un Grand Slam, si unirà al croato Marin Cilic, anch’egli ex numero 3 del mondo e vincitore di un Grand Slam, nell’ATP 250 di Umag, portando così una grande dose di talento all’evento.

Tuttavia, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due ultimi campioni e finalisti dell’anno scorso, non sembrano essere presenti in questo evento 2023. Nonostante entrambi abbiano dimostrato notevoli performance nella competizione precedente, non si prevede la loro partecipazione quest’anno.