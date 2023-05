Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Venerdì 12 Maggio 2023. In campo sei azzurri in singolare e due in doppio. Sinner verso un esordio in scioltezza?, i bookmaker scommettono sulla vittoria con Kokkinakis

Venerdì all’insegna del tricolore agli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa di Roma esordiranno infatti i due numeri uno italiani: Jannik Sinner e Martina Trevisan. Per l’altoatesino sarà sfida con Thanasi Kokkinakis, primo incrocio tra i due sulla terra rossa, e i betting analyst vedono una partita a senso unico: gli esperti offrono la vittoria del numero uno azzurro tra 1,12 e 1,13, mentre un successo dell’australiano si gioca tra 6 e 6,25. Nel set betting prevale lo 0-2 in favore di Sinner a quota 1,40, seguito dall’1-2 a 4. Partita dal pronostico meno agevole per Trevisan, impegnata contro Karolina Muchova, contro cui ha già perso in due occasioni nel 2023. La vittoria dell’italiana si gioca a 3,25, mentre un trionfo della rivale paga 1,33 volte la posta.

In campo anche Camila Giorgi contro Ekaterina Alexandrova. L’azzurra dovrà faticare per ottenere un successo contro la numero 22 al mondo, che i bookmaker vedono favorita a quota 1,53, mentre una vittoria di Giorgi si gioca a 2,45. Di nuovo impegnato sui campi del Foro anche Fabio Fognini che, dopo il bel successo all’esordio con Andy Murray, affronterà Miomir Kecmanovic. L’ex numero uno italiano parte dietro nel pronostico: un suo passaggio del turno paga 2,94 volte la posta, contro l’1,38 del serbo.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thanasi Kokkinakis vs [8] Jannik Sinner

2. [1] Iga Swiatek vs Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 13:00)

3. [4] Ons Jabeur vs Paula Badosa

4. [1] Novak Djokovic vs Tomas Martin Etcheverry (non prima ore: 19:00)

5. Jasmine Paolini vs [7] Elena Rybakina (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Felix Auger-Aliassime vs [Q] Alexei Popyrin

2. Stan Wawrinka vs [26] Grigor Dimitrov

3. Sorana Cirstea vs [20] Jelena Ostapenko

4. [Q] Arthur Fils vs [7] Holger Rune

5. Marketa Vondrousova vs [24] Bianca Andreescu (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Maria Sakkari vs Barbora Strycova

2. [18] Martina Trevisan vs Karolina Muchova

3. [30] Miomir Kecmanovic vs [WC] Fabio Fognini

4. Camila Giorgi vs [15] Ekaterina Alexandrova

5. [4] Casper Ruud vs Arthur Rinderknech

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Alexandre Muller vs [13] Cameron Norrie

2. [17] Alex de Minaur vs Marton Fucsovics

3. [Q] Roman Safiullin vs [22] Sebastian Korda

4. [10] Barbora Krejcikova vs Danka Kovinic

5. [WC] Lisa Pigato vs [8] Daria Kasatkina

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anett Kontaveit vs [16] Liudmila Samsonova

2. [21] Donna Vekic vs Aliaksandra Sasnovich

3. [11] Karen Khachanov vs Gregoire Barrere

4. Alexander Bublik vs [28] Ben Shelton

5. Nicolas Mahut / Fabrice Martin vs [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yibing Wu vs [24] Francisco Cerundolo

2. [LL] Alexander Shevchenko vs Sebastian Baez

3. [23] Botic van de Zandschulp vs Laslo Djere

4. Cristian Garin vs [16] Tommy Paul

5. Hugo Nys / Jan Zielinski vs Maxime Cressy / David Vega Hernandez

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [26] Jil Teichmann vs Julia Grabher

2. Claire Liu vs [32] Marta Kostyuk

3. [25] Elise Mertens vs Anna Kalinskaya

4. Lesia Tsurenko vs [28] Bernarda Pera

5. [7] Asia Muhammad / Giuliana Olmos vs Timea Babos / Anna Danilina

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Marcelo Melo / Alexander Zverev

2. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs Oksana Kalashnikova / Yana Sizikova (non prima ore: 12:30)

3. [WC] Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori vs Alejandro Davidovich Fokina / Hubert Hurkacz

4. Veronika Kudermetova / Anastasia Pavlyuchenkova vs [OSE] Victoria Azarenka / Beatriz Haddad Maia (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [5] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs [OSE] Marie Bouzkova / Bethanie Mattek-Sands