La pioggia non ferma il 39° under 18 Città di Prato: definiti i quarti di finale

Il 39° Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato giunge ai quarti di finale. La pioggia ha fatto fare gli straordinari all’organizzazione del Tc Prato con numerosi incontri che si sono disputati al coperto in campi di altri circoli amici come il Tc Bisenzio e quelli della Lega Agliana “Un plauso allo staff che aveva già predisposto di utilizzare campi coperti oltre ai nostri due che avevamo mantenuto proprio per questa esigenza – spiega il presidente del Tc Prato, Marco Romagnoli – la sinergia tra circoli è fondamentale per portare avanti una manifestazione così complessa e questo ha permesso di poter allineare i tabelloni ai quarti di finale”. Nel tabellone maschile il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, vincitore a Salsomaggiore la scorsa settimana vuole provare a fare il bis, e dopo aver superato la testa di serie numero uno l’olandese Forger continua nel suo cammino prevalendo 46 61 64 sull’americano Brockett. Ora per il nord europeo c’è l’azzurro Daniele Rapagnetta, proveniente dalle qualificazioni, che sfrutta il ritiro dell’altro italiano Verdese dopo aver vinto il primo set 62. Il giocatore che quest’anno giocherà la serie A1 al Tc Italia di Forte dei Marmi è seguito dall’ex numero 100 al mondo Luca Vanni nel Team Piatti. L’altro quarto di finale, che ha seguito le teste di serie, vedrà di fronte Fabio De Michele (4) che nel derby ha estromesso per 62 76 De Marchi contro il brasiliano (5) Gustavo Ribeiro De Almeida vincente sul kazako Yerdilda 61 63. Nella parte bassa l’indiano Dhamne (8) prosegue la sua corsa (63 75 a Miletich) ed ora affronta l’ucraino, numero 3 del seeding, Volodymyr Iakubenko che ha superato 64 61 l’azzurro Vasamì. Nell’ultimo quarto Giacomo Nosei prevale sul canadese, sesto favorito, Chan per 63 64 e per conquistare la semifinale dovrà superare in un derby, che darà sicuramente un semifinalista azzurro, l’emiliano Carlo Alberto Caniato dell’Accademia del centro tecnico di Villa Carpena Forlì che ha la meglio sul francese M’Chich per 62 61.

Nel femminile la giocatrice dell’est Mariia Masiianskaia con un doppio 64 sorprende la favorita americana Anazagasty-Pursoo e così si qualifica per i quarti ed ora nel match per raggiungere la semifinale avrà di fronte la cilena Antonia Vergara Rivera brava a prevalere 76 63 sull’azzurra proveniente dalle quali Sveva Zerpelloni. Nel secondo quarto l’americana Olivia Center elimina senza problemi Viola Bedini e se la vedrà con Greta Petrillo che ha avuto la meglio in un’autentica maratona della coreana Choi per 16 63 64. Nella parte bassa esce anche la brasiliana Carneiro (3) ad opera dell’americana Kate Fakih per ritiro della sudamericana sul 76 30 per la giocatrice a stelle e strisce che ora per conquistare il penultimo atto dovrà vedersela con la bulgara Yaneva che ha prevalso con un periodico 62 sull’argentina Cinalli.

Tra gli eventi collaterali si è svolta la sfida, a padel, tra giornalisti toscani (Ussi) e Tc Prato. Nell’occasione sono stati i giornalisti a vincere 3-1 e a pareggiare il conto delle sfide che adesso vedono una vittoria per parte. Il Trofeo è stato rimesso in palio per la prossima edizione.

“Una bella iniziativa che è giunta alla sua seconda edizione e che vogliamo ripetere – spiega Enrico Bessi responsabile settore padel Tc Prato – un modo per dare ancora più valore al rapporto con i media al torneo”.

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive e verranno assegnati il Trofeo Marini Industrie, il Trofeo Concessionaria Checcacci .e il Trofeo delle Nazioni. Il direttore del torneo è il maestro Antonio Maccioni mentre il giudice arbitro Riccardo De Biase. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato e dal Coni.

Maschile

Nicolai BUDKOV KJAER (NOR) b Stiles BROCKETT (USA) 46 61 64

q Daniele RAPAGNETTA (ITA) b q Guglielmo VERDESE (ITA) 62 rit.

Fabio DE MICHELE (ITA) [4] b Andrea DE MARCHI (ITA) 62 76

Gustavo Ribeiro DE ALMEIDA (BRA) [5] b Yerassyl YERDILDA (KAZ) 61 63

Manas DHAMNE (IND) [8] b Iannis MILETICH (ITA) 63 75

Volodymyr IAKUBENKO (UKR) [3] b Jacopo VASAMI’ (ITA) 64 61

Giacomo NOSEI (ITA) b Duncan CHAN (CAN) [6] 63 64

Carlo Alberto CANIATO (ITA) b Andrea M’CHICH (Fra) 62 61

Femminile

Mariia MASIIANSKAIA b Ariana ANAZAGASTY-PURSOO (USA) [1] 64 64

Antonia VERGARA RIVERA (CHI) [7] b q Sveva ZERPELLONI (ITA) 76 63

Olivia CENTER (USA) b q Viola BEDINI (ITA) 63 60

Greta PETRILLO (ITA) b. Onyu CHOI (KOR) [6] 16 63 64

Elizara YANEVA (BUL) b Luna Maria CINALLI (ARG) 62 62

Kate FAKIH (USA) Olivia CARNEIRO (BRA) [3] 76 30 rit.

Vittoria PAGANETTI (ITA) Gabriella MIKAUL (USA)

Asylzhan ARYSTANBEKOVA (KAZ) Chiara JEROLIMOV (CRO)