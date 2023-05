Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 10 Maggio 2023. In campo 9 azzurri

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ilya Ivashka vs Stan Wawrinka

2. Anastasia Pavlyuchenkova vs [WC] Sara Errani (non prima ore: 13:00)

3. Lesia Tsurenko vs Elina Svitolina

4. [WC] Fabio Fognini vs Andy Murray (non prima ore: 19:00)

5. [Q] Arantxa Rus vs Camila Giorgi (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Luca Van Assche vs Tomas Martin Etcheverry

2. Richard Gasquet vs Yibing Wu

3. Lucia Bronzetti vs Danka Kovinic

4. [Q] Flavio Cobolli vs Arthur Rinderknech

5. Paula Badosa vs [Q] Anna-Lena Friedsam (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sloane Stephens vs Nadia Podoroska

2. Elisabetta Cocciaretto vs Lauren Davis

3. [Q] Pedro Martinez vs Alexander Bublik

4. Katie Volynets vs Sorana Cirstea

5. Brandon Nakashima vs Gregoire Barrere

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Baez vs Juan Pablo Varillas

2. Pedro Cachin vs Cristian Garin

3. [Q] Alexei Popyrin vs Christopher O’Connell

4. [LL] Kamilla Rakhimova vs Karolina Muchova

5. [WC] Nuria Brancaccio vs Julia Grabher

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Matilde Paoletti vs [Q] Magdalena Frech

2. Yulia Putintseva vs [Q] Viktoriya Tomova (non prima ore: 12:30)

3. [Q] Tereza Martincova vs Alizé Cornet

4. [Q] Dayana Yastremska vs Anna Kalinskaya

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Krajinovic vs Marton Fucsovics

2. Constant Lestienne vs Laslo Djere

3. [PR] Kyle Edmund vs [Q] Alexandre Muller

4. Jaume Munar vs [Q] Thanasi Kokkinakis

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tatjana Maria vs [Q] Anna Bondar

2. Varvara Gracheva vs [Q] Camila Osorio (non prima ore: 12:30)

3. [Q] Elena-Gabriela Ruse vs Linda Fruhvirtova

4. [WC] Camilla Rosatello vs Claire Liu

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ana Bogdan vs [Q] Nao Hibino

2. [Q] Taylor Townsend vs [Q] Ysaline Bonaventure

3. [Q] Juan Manuel Cerundolo vs [Q] Arthur Fils

4. [Q] Roman Safiullin vs Marcos Giron