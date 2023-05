Roma, ottimo sorteggio per Sinner. L’analisi del tabellone

Ipotizzare l’andamento di un grande torneo analizzando i possibili incroci del tabellone appena sorteggiato è esercizio tanto intrigante quanto “pericoloso”. Il classico boomerang è dietro l’angolo, ancor più in una stagione come questa, nella quale sorprese e incertezze arrivano copiose. Tuttavia guardando con attenzione il tabellone maschile degli IBI23, si può affermare senza timore di esser smentiti che Jannik Sinner ha pescato discretamente “bene”. Non un’autostrada verso il successo, dovrà giocare il suo miglior tennis per farsi largo e issarsi alle fasi decisive del torneo romano, ma ha evitato alcuni clienti pericolosi, sia tra le teste di serie che tra le possibili “mine vaganti”.

Intanto le quattro teste di serie principali della parte bassa del tabellone (Jannik è in quella alta) sono Alcaraz (il giocatore da battere), Rublev (il campione a Monte Carlo), Tsitsipas (tennista sempre assai ostico per Sinner) e Medvedev (altro tennista che l’azzurro non ha mai finora sconfitto). Inoltre sono in quella parte di tabellone Sasha Zverev, uno che al Foro Italico ha già vinto e che può essere di sicuro tra i più pericolosi strada facendo, Davidovich-Fokina, Hurkacz, Coric e pure Lorenzo Musetti. Chi invece troverà Sinner? Un percorso teorico ma plausibile potrebbe essere il seguente: Munar, Baez o Griekspoor, Khachanov o Cerundolo, “quel che resta” di Ruud o uno tra Garin e Van de Zandschulp. Non un’autostrada appunto, ma percorso più che discreto verso i quarti di finale. Forse proprio il duo Khachanov – Cerundolo è quello potenzialmente più pericoloso, tennisti potenti, con ottimo servizio e colpi da fondo pesanti che possono mettere in difficoltà chiunque. Sinner, un buon Sinner, resta favorito contro tutti questi avversari. In caso di approdo ai quarti e vittoria, ipoteticamente in semifinale potrebbe essere sua Maestà Novak Djokovic. Ma… qua il punto interrogativo è enorme, poiché le condizioni del serbo – campione in carica degli IBI22 – sono tutte da verificare. Nella sua straordinaria carriera, l’unico serio infortunio l’ha sofferto al gomito dopo l’incredibile cavalcata che nel 2016 lo portò al tanto agognato career Grand Slam. Visse due anni balordi, perso anche in altre faccende, ma con un gomito menomato che lo fece scivolare addirittura fuori dai migliori. Novak lo sa benissimo, e nonostante ostenti sicurezza nelle dichiarazioni, negli ultimi tornei disputati le sue condizioni precarie sono state evidenti, come la scarsa spinta col servizio e col diritto cross, esecuzioni nelle quali l’azione del gomito è decisiva. Vedremo come si presenterà a Roma. A beneficiarne potrebbe essere Rune e chissà che Jannik non possa avere sul Centrale del Foro Italico il contesto ideale per prendersi una bella rivincita sul danese… Ma è meglio non correre troppo. Intanto aver trovato Alcaraz dall’altra parte del draw è molto positivo per Sinner, che se ripeterà le buone prestazioni di Monte Carlo potrà essere uno dei sicuri protagonisti del torneo. Dalle prime immagini delle sessioni di allenamento da Roma, sembra bello carico.

Non sono Jannik. In casa Italia c’è grande attesa per Lorenzo Musetti. Il carrarino trova al 2°t uno tra il neo top100 Arnaldi e Schwartzman, partirà in ogni caso ampiamente favorito. Quindi potrebbe trovare Tiafoe, Zeppieri o un qualificato, di tutto un po’. Eventualmente al turno successivo Tsitsipas, che qua difende la finale 2022. Sarebbe una sfida affascinante: finora solo grandi W per il greco ma in partite sempre molto, molto complicate. Chissà che, nel caso si giochi il quinto confronto, il pubblico del Foro possa spostare qualcosa a favore del nostro talento.

Fognini, al rientro dopo l’infortunio, è atteso da un match a dir poco affascinante contro Andy Murray, fresco vincitore del Challenger di Aix in Provence. I due hanno giocato partite memorabili, sono due vere “vecchie volpi”, la speranza è che Fabio abbia recuperato e possa giocare il suo tennis, in quel caso almeno lo spettacolo è garantito. Cecchinato ha pescato McDonald, non proprio uno da terra battuta ma uno che si muove bene. Se Marco riuscirà a servire con alte percentuali e caricare bene i colpi di spin non permettendo all’americano di anticipare, ce la può fare, ma non è una partita facile. Sonego ha un debutto teoricamente comodo contro Chardy, poi Nishioka e ci sarà da lottare. Il premio, sfidare Tsitsipas al terzo turno, sarebbe un match da “corrida”, che speriamo di poter commentare.

Aspettando l’ultimo turno di “quali” (in campo oggi), gli altri azzurri nel main draw hanno la chance di giocare un grande match e fare esperienza. Nardi contro Goffin parte nettamente sfavorito, ma il belga non attraversa un bel momento, e i due giocano un tennis piuttosto simile. Speriamo Luca sia molto motivato e scenda in campo bello deciso, David non sempre è pronto “alla pugna”. Zeppieri aspetta un qualificato, quindi sarà battaglia vera, mentre Passaro trova Ramos-Vinolas, il classico giocatore scomodo, mancino, esperto, lottatore, diciamo che poteva pescare meglio… Arnaldi invece ha una grossa chance: Schwartzman è in crisi totale, ma a Roma ha disputato qualche anno fa uno dei suoi migliori tornei in carriera, battendo addirittura Rafa Nadal. Speriamo che l’argentino non riannodi il filo spezzato del suo tennis proprio in quest’edizione…

Per il resto, se Alcaraz sarà quello di Madrid, con stessa intensità e voglia di arrivare sino in fondo, è il grande favorito del torneo. Coric potrebbe essere un avversario pericoloso, ma soprattutto Tsitsipas, che a Roma gioca sempre molto bene. Rublev ha un tabellone con più di un’insidia e a Roma non ha mai brillato, mentre potrebbero incrociarsi di nuovo Medvedev e Zverev. Dopo gli stracci volati a Monte Carlo, beh, preparate i popcorn…

Buon IBI23 a tutti!

Marco Mazzoni