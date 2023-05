Challenger Francavilla al Mare, Busan, Praga 2 e Mauthausen: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Francavilla (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Francavilla al Mare Edoardo Lavagno [5] Edoardo Lavagno [5] 0 6 0 Filip Peliwo [11] • Filip Peliwo [11] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Peliwo 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Lavagno 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 F. Peliwo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 E. Lavagno 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 F. Peliwo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 E. Lavagno 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Peliwo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 E. Lavagno 15-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Peliwo 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Lavagno 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [5] Edoardo Lavagnovs [11] Filip Peliwo

2. [3] Stefano Travaglia vs [Alt] Luca Potenza



Il match deve ancora iniziare

3. Lorenzo Giustino vs [Alt] Mikhail Kukushkin (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Gianluca Mager vs [WC] Gabriele Piraino (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Giovanni Fonio vs [7] Alexander Weis



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Alex Barrena vs Andrea Arnaboldi



Il match deve ancora iniziare

3. [9] Raphael Collignon vs Rodrigo Pacheco Mendez (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Dalibor Svrcina vs [6] Dimitar Kuzmanov



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [PR] Enrico Dalla Valle vs Duje Ajdukovic



ATP Francavilla al Mare Enrico Dalla Valle • Enrico Dalla Valle 0 3 Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Dalla Valle 3-5 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Dalla Valle 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Ajdukovic 0-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 E. Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [4] Moez Echargui vs [8] Sebastian Fanselow



Il match deve ancora iniziare

ATP Mauthausen Illya Marchenko [6] Illya Marchenko [6] 0 5 2 Lucas Gerch [7] • Lucas Gerch [7] 0 7 4 Vincitore: Gerch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Gerch 2-4 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 df 30-40 2-3 → 2-4 L. Gerch 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Marchenko 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Gerch 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Gerch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 L. Gerch 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Gerch 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Gerch 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Gerch 15-0 30-0 30-15 ace 2-2 → 2-3 I. Marchenko 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Gerch 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 L. Gerch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1. [6] Illya Marchenkovs [7] Lucas Gerch

2. [Alt] David Pichler vs [9] Marius Copil



ATP Mauthausen David Pichler David Pichler 15 5 Marius Copil [9] • Marius Copil [9] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Copil 0-15 df 5-5 D. Pichler 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Pichler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 D. Pichler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Copil 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Pichler 15-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Copil 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Pichler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Copil 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [5] Filip Misolic vs Giovanni Mpetshi Perricard (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Maximilian Neuchrist vs [3] Facundo Bagnis (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1/Alt] Benjamin Hassan vs [Alt] Hendrik Jebens



ATP Mauthausen Benjamin Hassan [1] Benjamin Hassan [1] 2 6 Hendrik Jebens Hendrik Jebens 6 7 Vincitore: Jebens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* df 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 B. Hassan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 H. Jebens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Hassan 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Jebens 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 B. Hassan 0-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 H. Jebens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Hassan 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 3-3 H. Jebens 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 3-1 → 3-2 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Jebens 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 2-1 B. Hassan 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Jebens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Jebens 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Hassan 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 H. Jebens 15-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 H. Jebens 0-15 15-15 15-40 30-40 ace 0-2 → 1-2 B. Hassan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 H. Jebens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [Alt] Mirza Basic vs [8] Sumit Nagal



ATP Mauthausen Mirza Basic • Mirza Basic 40 2 Sumit Nagal [8] Sumit Nagal [8] 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Basic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Nagal 0-15 15-15 1-2 → 1-3 M. Basic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Gerald Melzer vs [Alt] James McCabe



Il match deve ancora iniziare

4. Federico Delbonis vs [Alt] Manuel Guinard (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] David Pel vs [10] Damien Wenger



ATP Mauthausen David Pel David Pel 2 4 Damien Wenger [10] Damien Wenger [10] 6 6 Vincitore: Wenger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Wenger 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Pel 0-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 D. Wenger 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Pel 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 D. Wenger 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Pel 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Wenger 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Wenger 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Wenger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Wenger 15-0 1-4 → 1-5 D. Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 D. Wenger 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Wenger 15-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Pel 0-15 df 0-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Matthias Ujvary vs [WC] Branko Djuric



ATP Mauthausen Matthias Ujvary • Matthias Ujvary 30 6 0 Branko Djuric Branko Djuric 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Ujvary 15-0 30-0 0-1 B. Djuric 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Ujvary 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Djuric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Ujvary 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Djuric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Ujvary 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 B. Djuric 15-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Ujvary 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Djuric 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Ujvary 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 B. Djuric 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Dino Prizmic vs Miljan Zekic



Il match deve ancora iniziare

4. Adrian Andreev vs [7] Leandro Riedi



Il match deve ancora iniziare

Challenger Prague 2 (Repubblica Ceca) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Prague 2 Martin Damm Martin Damm 4 3 Billy Harris [8] Billy Harris [8] 6 6 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Damm 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 M. Damm 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 B. Harris 0-15 15-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Damm 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Damm 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-1 → 1-2 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Damm 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 3-5 → 4-5 B. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Damm 15-0 15-15 30-15 30-30 2-4 → 3-4 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Damm 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 2-2 → 2-3 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 M. Damm 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 B. Harris 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Damm 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

1. [Alt] Martin Dammvs [8] Billy Harris

2. [5] Daniel Rincon vs Bor Artnak



ATP Prague 2 Daniel Rincon [5] Daniel Rincon [5] 0 0 Bor Artnak • Bor Artnak 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Artnak 15-0 0-0

3. [1] Radu Albot vs [WC] Jakub Mensik (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Guido Andreozzi vs [11] Alex Rybakov



ATP Prague 2 Guido Andreozzi [6] Guido Andreozzi [6] 6 6 Alex Rybakov [11] Alex Rybakov [11] 3 3 Vincitore: Andreozzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Rybakov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Rybakov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Rybakov 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Rybakov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rybakov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Rybakov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Rybakov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Rybakov 15-0 30-0 2-0 → 2-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-30 1-0 → 2-0 A. Rybakov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Akira Santillan vs [9] Timo Stodder



ATP Prague 2 Akira Santillan Akira Santillan 30 0 Timo Stodder [9] • Timo Stodder [9] 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Stodder 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0

3. [7] Damir Dzumhur vs Nicolas Kicker (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Oleg Prihodko vs [10] Gastao Elias



ATP Prague 2 Oleg Prihodko Oleg Prihodko 15 6 3 Gastao Elias [10] • Gastao Elias [10] 40 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 O. Prihodko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 G. Elias 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Elias 15-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 O. Prihodko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Elias 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Elias 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 O. Prihodko 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 G. Elias 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 O. Prihodko 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 G. Elias 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Prihodko 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Prihodko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

2. [1] Vitaliy Sachko vs [7] Rudolf Molleker



Il match deve ancora iniziare

3. Dan Added vs [Alt] Nerman Fatic (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Busan (Sud Corea) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Busan Jea Moon Lee Jea Moon Lee 4 1 Ajeet Rai [9] Ajeet Rai [9] 6 6 Vincitore: Rai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Rai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 J. Moon Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Rai 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Moon Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Rai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Moon Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rai 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Moon Lee 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Rai 0-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Moon Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 df ace 3-4 → 4-4 A. Rai 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Moon Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rai 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Moon Lee 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 A. Rai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Moon Lee 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Rai 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [Alt] Jea Moon Leevs [9] Ajeet Rai

2. [Alt] Yuki Mochizuki vs [PR] Tatsuma Ito



ATP Busan Yuki Mochizuki Yuki Mochizuki 6 4 6 Tatsuma Ito Tatsuma Ito 4 6 2 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Ito 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Y. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Ito 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Ito 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 Y. Mochizuki 15-0 30-0 ace 2-4 → 3-4 T. Ito 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 ace 1-3 → 2-3 T. Ito 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 Y. Mochizuki 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Ito 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 0-2 Y. Mochizuki 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Ito 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Ito 0-30 0-40 15-40 df 3-4 → 4-4 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Y. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Ito 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [6] Aleksandar Vukic vs Lloyd Harris (non prima ore: 08:00)



ATP Busan Aleksandar Vukic [6] Aleksandar Vukic [6] 7 6 Lloyd Harris Lloyd Harris 6 3 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Harris 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Harris 15-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Vukic 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vukic 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 L. Harris 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Harris 15-0 40-0 40-15 df 40-30 6-5 → 6-6 A. Vukic 15-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Harris 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Vukic 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 4-4 → 5-4 L. Harris 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Vukic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Harris 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Daisuke Sumizawa vs [WC] Woobin Shin



ATP Busan Daisuke Sumizawa Daisuke Sumizawa 6 3 2 Woobin Shin Woobin Shin 2 6 6 Vincitore: Shin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 W. Shin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 D. Sumizawa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 W. Shin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Sumizawa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 W. Shin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Sumizawa 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 W. Shin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Sumizawa 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 W. Shin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Sumizawa 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 W. Shin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Sumizawa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 W. Shin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Sumizawa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 W. Shin 15-0 30-0 40-0 40-30 df 1-1 → 1-2 D. Sumizawa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Shin 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Sumizawa 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 W. Shin 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 D. Sumizawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 ace 3-2 → 4-2 W. Shin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 D. Sumizawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 W. Shin 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 D. Sumizawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 W. Shin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Makoto Ochi vs [7] Hiroki Moriya



ATP Busan Makoto Ochi Makoto Ochi 4 4 Hiroki Moriya [7] Hiroki Moriya [7] 6 6 Vincitore: Moriya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ochi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Ochi 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 H. Moriya 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Ochi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Ochi 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Ochi 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ochi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Ochi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Ochi 15-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Ochi 0-30 0-40 2-1 → 2-2 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Ochi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 0-0 → 1-0

3. [Alt] Daisuke Sumizawa OR [WC] Woobin Shin vs [Alt] Keisuke Saitoh OR [11] Luke Saville



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Jason Jung vs Shinji Hazawa



ATP Busan Jason Jung [4] Jason Jung [4] 6 6 Shinji Hazawa Shinji Hazawa 2 4 Vincitore: Jung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Jung 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Hazawa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Jung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 4-4 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Jung 15-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Hazawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 S. Hazawa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 30-30 3-1 → 4-1 J. Jung 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 J. Jung 15-0 30-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Hazawa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [1] Yasutaka Uchiyama vs [WC] Ji Hoon Son (non prima ore: 06:30)



ATP Busan Yasutaka Uchiyama [1] Yasutaka Uchiyama [1] 7 3 6 Ji Hoon Son Ji Hoon Son 6 6 1 Vincitore: Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Hoon Son 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Hoon Son 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 40-15 2-0 → 3-0 J. Hoon Son 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Y. Uchiyama 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Hoon Son 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 J. Hoon Son 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Hoon Son 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Hoon Son 15-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Hoon Son 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 ace 6-6 → 7-6 J. Hoon Son 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Hoon Son 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 Y. Uchiyama 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Hoon Son 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Y. Uchiyama 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Hoon Son 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Y. Uchiyama 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 J. Hoon Son 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 J. Hoon Son 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Uchiyama 0-15 df 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

3. [4] Jason Jung OR Shinji Hazawa vs [Alt] Jea Moon Lee OR [9] Ajeet Rai



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Keisuke Saitoh vs [11] Luke Saville



ATP Busan Keisuke Saitoh Keisuke Saitoh 3 1 Luke Saville [11] Luke Saville [11] 6 6 Vincitore: Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Saitoh 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Saitoh 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-3 → 1-4 L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Saitoh 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Saitoh 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Saitoh 0-15 15-15 40-15 A-40 2-5 → 3-5 L. Saville 15-0 30-0 2-4 → 2-5 K. Saitoh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 K. Saitoh 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Saitoh 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [PR] Renta Tokuda vs [10/PR] Rubin Statham (non prima ore: 06:30)