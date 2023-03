Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Mercoledì 29 Marzo. Jannik Sinner alla caccia delle semifinali

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Sorana Cirstea vs [2] Aryna Sabalenka

2. Emil Ruusuvuori vs [10] Jannik Sinner (non prima ore: 21:00)

3. [18] Ekaterina Alexandrova vs [15] Petra Kvitova (non prima ore: 01:00)

4. [1] Carlos Alcaraz vs [9] Taylor Fritz (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

2. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

Butch Buchholz – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs Hao-Ching Chan / Latisha Chan

2. [6] Storm Hunter / Elise Mertens vs [2] Coco Gauff / Jessica Pegula (non prima ore: 20:30)