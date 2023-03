Rafa Nadal non avrà il bye nel Masters 1000 di Monte Carlo

Rafael Nadal è uscito dalla top 10 per la prima volta in quasi 18 anni lo scorso lunedì, e la sua nuova classifica inizierà a influire anche nei tornei a partire dai prossimi eventi. Il primo è l’ATP Masters 1000 di Monte Carlo, dove Rafa sarà testa di serie, ma non rientrerà tra i primi otto e, di conseguenza, non avrà un bye, un’eventualità molto rara nella carriera del trentaseienne maiorchino nei tornei Masters 1000.

Il lato positivo per lo spagnolo è che Nadal ha da difendere molti meno punti sulla terra battuta rispetto al solito. L’anno scorso, il pluricampione ha accumulato solamente 270 punti prima del Roland Garros, il che significa che una stagione “normale” fino a Parigi dovrebbe consentirgli di rientrare nella top 10 senza eccessive difficoltà.