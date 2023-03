Lorenzo Sonego elimina Evans ed accede al terzo turno nel Masters 1000 di Miami

Ok Sonego

Lorenzo Sonego approda al terzo turno nel torneo Masters 1000 di Miami.

Sonego ha sconfitto questa sera al secondo turno il britannico Daniel Evans classe 1990 e n.29 ATP con il risultato di 46 63 62.

L’azzurro ora al terzo turno sfiderà Tiafoe o Watanuki.

Da segnalare che Lorenzo dopo aver perso il primo set per 6 a 4, nel secondo parziale avanti per 3 a 1 annullava tre pericolose palle del controbreak e poi vinceva la frazione per 6 a 3.

Nel terzo set l’azzurro si portava sul 4 a 0 dopo aver annullato 4 palle break nel secondo gioco, dallo 0-40, e un’altra nel quarto game prima di chiudere qualche minuto dopo la partita per 6 a 2, dopo aver annullato la sesta palla break del set sul 4 a 1.