Rune: “Vado in campo ed è come se stessi andando in guerra”

Holger Rune non nasconde le proprie ambizioni per il Masters 1000 di Miami, pronto a scattare sui campi in sintetico della cittadina della Florida. Dopo l’incredibile scalata vissuta nel 2022, che l’ho portato tra i migliori tennisti al mondo, nell’annata in corso vuole confermare la sua forza, vincere contro i migliori cercando la perfezione, pur consapevole dell’impossibilità di questo obiettivo. Il giovane danese ha parlato alla stampa nella press conference di rito prima dell’avvio del secondo mille stagionale, riportiamo alcuni passaggi salienti delle due dichiarazioni.

“Rispetto allo scorso anno ho migliorato moltissimo in termini di sicurezza e livello di gioco. Quest’anno continuo questo processo, è logico che sto seguendo passo dopo passo il programma, migliorando ogni anno. Tutto sta accadendo davvero velocemente. Adesso sono il numero 8 al mondo: va benissimo, ma non sono ancora soddisfatto. Voglio di più, ma non devo avere fretta, devo procedere passo dopo passo e mi sento un giocatore migliore ogni giorno. Penso che sia molto importante: ho solo 19 anni e devo guardare al quadro generale della mia carriera”.

Il suo approccio agli incontri è quasi brutale, non si risparmia mai, non ha paura di mostrare le sue emozioni e in campo è pronto a tutto: “Penso che il tennis sia uno sport elettrizzante, non lo maschero affatto mentre gioco. Anche in una partita del primo o del secondo turno, dove in teoria non sei spinto al limite, sono ugualmente affamato di vittoria. Penso che sia qualcosa di naturale. Vado in campo ed è come se stessi andando in guerra, voglio sempre fare tutto il possibile per disarmare l’avversario, giocando nel modo giusto”.

Non sempre Rune, per la giovane età, riesce a giocare al suo meglio e spesso mostra una ruvidità di carattere che non a tutti piace. Lui tira dritto per la sua strada, consapevole che non tutti i giorni sono uguali: “Lavoro molto duramente, ma penso anche che sia molto importante voler davvero migliorare, vedere che il lavoro ripaga e assaporarlo ogni giorno. Amo così tanto il tennis che voglio essere perfetto, anche se so che non posso esserlo. Tuttavia, penso che la sensazione di sentirsi migliore è quella che non mi dà più emozioni. Non ci sono limiti, questo mi entusiasma. Ci sono giornate di allenamento peggiori di altre. Alcuni giorni mi spingo al limite e mi sento benissimo, ma ce ne sono altri in cui non ti senti bene e devi continuare a spingere, i veri campioni lo fanno. Non si tratta di come ti senti, devi essere disciplinato e dare il 100% indipendentemente da come ti senti. È chiaro che devi prenderti cura del tuo corpo, ma credo che la costanza sia una parte molto importante di questo sport”.

Per ora Rune non sembra accettare di buon grado le sconfitte, ma da quel che afferma le considera un momento fondamentale per la sua crescita: “Le sconfitte sono le partite da cui impari di più. Ti fanno pensare a come dovresti affrontare le cose. Quando perdi una partita pensi molto, cosa ho fatto bene e cosa non ho fatto bene? Cosa devo fare per essere migliore, per vincere la prossima volta questa partita? A questo livello, sono cose molto piccole ma molto importanti, cose che potrebbero non essere così difficili da fare ma che invece lo sono mentalmente perché devi farle costantemente. È uno sforzo, ma alla fine vedere come danno i loro frutti ti dà una sensazione molto bella”.

Holger crede di avere già il tennis necessario a vincere uno Slam, mentre è consapevole di dover migliorare la sua mentalità: “Devo essere molto coerente e disciplinato. Penso che per vincere un Grande Slam non mi manchi il tennis, si tratta maggiormente di come sono in grado di gestire il carico fisico e mentale. Per arrivare fino in fondo devi vivere due settimane molto, molto lunghe. Fortunatamente hai dei giorni di riposo tra una partita e l’altra, il che aiuta un po’, ma è estenuante. Ho raggiunto i quarti di finale del Roland Garros e quel torneo per me è stato come scoprire un mondo intero. Devi rilassarti quando hai tempo, perché sei esausto, ma anche restare sempre focalizzato. Sento di dover continuare a migliorare la mia forma fisica ed è quello che faccio”.

Idee chiare, obiettivi ambiziosi, Rune è certamente uno dei tennisti più interessanti e con maggior potenziale. Come ha correttamente analizzato nelle sue riflessioni, lo scoglio da superare per arrivare al livello dei migliori è crescere nella combinazione di resistenza fisica e mentale. Non bastano i suoi momenti straripanti, per arrivare in fondo a sette match tre set su cinque è necessario essere in grado di tenere assai più a lungo il picco di prestazione e la concentrazione. Ancora vive alti e bassi, momenti di ira furibonda che ne minano il focus, fasi in cui cerca di spaccare la palla invece di aspettare che passi la tempesta restando in scia all’avversario. Il 1000 di Miami è sempre un torneo di grade livello, quindi si sposterà sulla terra. Vedremo come affronterà l’avvicinamento a Roland Garros e lo Slam su terra battuta, dove potrebbe essere una delle sorprese.

Marco Mazzoni