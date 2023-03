Semaforo rosso per Matteo Arnaldi nelle qualificazioni del Miami Open: esce sconfitto contro Lukas Klein

Semaforo rosso per Matteo Arnaldi nelle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Miami.

Arnaldi, attualmente al numero 116 nel ranking mondiale, è stato sconfitto dallo slovacco Lukas Klein, numero 141 ATP, con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Il match è durato oltre due ore e un quarto, testimoniando l’intensità della competizione tra i due giocatori. Klein, 24enne originario di Spisska Nova Ves, quest’anno aveva già ottenuto un pass per il tabellone principale all’ATP 250 di Marsiglia, ma non era riuscito a vincere altre partite nei tornei successivi, inclusi quelli Challenger.

Nel terzo e decisivo set Arnaldi sotto per 1 a 4 recuperava il break ed impattava sul 4 pari. Sul 4 a 5 però l’azzurro cedeva a 30 il turno di battuta con Klein che alla seconda palla match a disposizione chiudeva la partita per 6 a 4.

Per il tennista sanremese, il sogno di accedere al main draw di un torneo ATP per la prima volta in questa stagione dovrà attendere ancora. Infatti, nel torneo di Dubai, Arnaldi era riuscito a entrare nel tabellone come lucky loser, ma la sua avventura si era interrotta al primo turno, quando aveva perso contro il forte tennista russo Daniil Medvedev.

Nonostante la sconfitta, Matteo Arnaldi non si ferma e continua a lavorare per migliorare il suo ranking, con la speranza di qualificarsi nei prossimi tornei ATP.