Masters 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Cinque azzurri ai nastri di partenza. Sinner, Musetti e Berrettini già al secondo turno. Sonego sfida Thiem

Masters 1000 Miami – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Qualifier/Lucky Loser vs Bagnis, Facundo

Murray, Andy vs Lajovic, Dusan

Bye vs (30) Cressy, Maxime

(20) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Otte, Oscar vs Nakashima, Brandon

Huesler, Marc-Andrea vs Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (16) Paul, Tommy

(9) Fritz, Taylor vs Bye

(WC) Nava, Emilio vs Isner, John

(PR) Pella, Guido vs Varillas, Juan Pablo

Bye vs (24) Shapovalov, Denis

(31) Schwartzman, Diego vs Bye

Wu, Yibing vs (PR) Edmund, Kyle

Cachin, Pedro vs Fucsovics, Marton

Bye vs (7) Rune, Holger

(3) Ruud, Casper vs Bye

Ivashka, Ilya vs Qualifier/Lucky Loser

Popyrin, Alexei vs Ymer, Mikael

Bye vs (26) van de Zandschulp, Botic

(22) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Ruusuvuori, Emil vs Krajinovic, Filip

(WC) Daniel, Taro vs Rinderknech, Arthur

Bye vs (13) Zverev, Alexander

(10) Sinner, Jannik vs Bye

Qualifier/Lucky Loser vs Djere, Laslo

Fognini, Fabio vs Lestienne, Constant

Bye vs (21) Dimitrov, Grigor

(29) Kecmanovic, Miomir vs Bye

Humbert, Ugo vs (PR) Monfils, Gael

Bublik, Alexander vs Wolf, J.J.

Bye vs (6) Rublev, Andrey

(8) Hurkacz, Hubertvs ByeQualifier/Lucky Loser vs (WC) Bergs, ZizouMannarino, Adrianvs (WC) Shang, JunchengBye vs (32) Shelton, Ben

(17) Coric, Borna vs Bye

Qualifier/Lucky Loser vs Kudla, Denis

Barrere, Gregoire vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (11) Norrie, Cameron

(15) de Minaur, Alex vs Bye

Martinez, Pedro vs Halys, Quentin

Galan, Daniel Elahi vs McDonald, Mackenzie

Bye vs (19) Berrettini, Matteo

(28) Nishioka, Yoshihito vs Bye

Molcan, Alex vs Qualifier/Lucky Loser

Carballes Baena, Roberto vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (4) Medvedev, Daniil

(5) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Monteiro, Thiago vs Kubler, Jason

Qualifier/Lucky Loser vs Munar, Jaume

Bye vs (25) Cerundolo, Francisco

(23) Evans, Daniel vs Bye

Sonego, Lorenzo vs (WC) Thiem, Dominic

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (12) Tiafoe, Frances

(14) Khachanov, Karen vs Bye

Qualifier/Lucky Loser vs Etcheverry, Tomas Martin

Coria, Federico vs Lehecka, Jiri

Bye vs (18) Musetti, Lorenzo

(27) Baez, Sebastian vs Bye

Giron, Marcos vs Qualifier/Lucky Loser

Gasquet, Richard vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos