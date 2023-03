Indian Wells: per Sinner ostacolo Wawrinka, l’azzurro è il terzo favorito per la vittoria del titolo

Dopo la seconda vittoria consecutiva in due set contro un tennista francese, Jannik Sinner si appresta a disputare i quarti di finale di Indian Wells, primo Master 1000 dell’anno, contro Stan Wawrinka, battuto nell’ultimo precedente di circa un mese fa a Rotterdam. Per gli esperti sarà ancora vittoria azzurra, proposta a 1,25, contro il 4 del successo dell’esperto svizzero. Per quanto riguarda invece il risultato finale, in pole un nuovo 2-0 per l l’altoatesino offerto a 1,65 mentre lo stesso parziale a favore di Wawrinka si gioca a 7 volte la posta.

Sinner, è tra i favoriti anche per la vittoria di quello che sarebbe il primo Master 1000 della sua carriera. Il suo successo finale, riporta Agipronews, è fissato tra 6 e 7,50, terzo in lavagna dietro al favorito Danil Medvedev, a 2,75 e all’ex numero uno del mondo Carlos Alcaraz, dato vincente a 4.

Combined Indian Wells – Quote e scontri diretti

R16 Medvedev (5) – Zverev (12) 7-6 1.27 3.88

R16 Davidovich Fokina (23) – Garin 1-1 1.46 2.74

R16 Fritz (4) – Fucsovics 0-0 1.23 4.28

R16 Rublev (6) – Norrie (10) 2-1 1.63 2.30

R16 Tiafoe (14) – Tabilo 2-0 1.24 4.18

R16 Alcaraz (1) – Draper 1-0 1.27 3.85

R16 Sinner (11) – Wawrinka 2-2 1.22 4.30

R16 Paul (17) – Auger Aliassime (8) 0-0 1.89 1.93

R16 Gauff (6) – Peterson 0-1 1.17 5.12

R16 Sakkari (7) – Pliskova (17) 2-3 2.03 1.80

R16 Krejcikova (16) – Sabalenka (2) 1-2 2.31 1.63

R16 Vondrousova – Muchova 3-0 1.46 2.77

R16 Kvitova (15) – Pegula (3) 3-1 2.62 1.49

R16 Rybakina (10) – Gracheva 1-0 1.20 4.61

R16 Cirstea – Garcia (5) 0-2 3.21 1.36

R16 Swiatek (1) – Raducanu 1-0 1.09 7.82