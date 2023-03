WTA 1000 Indian Wells: Martina Trevisan accede al terzo turno

Martina Trevisan, tennista mancina fiorentina di 29 anni, si è qualificata per il terzo turno del torneo BNP Paribas Open, il secondo WTA 1000 stagionale, che si sta svolgendo presso l’Indian Wells Tennis Garden in California.

Martina è entrata in gioco direttamente al secondo turno e ha sconfitto la statunitense Madison Brengle, n. 87 del ranking, in una partita combattuta che è durata oltre due ore e un quarto. Dopo aver perso il primo set 57, l’italiana è riuscita a vincere i successivi due set con i punteggi di 61 e 62, grazie a un doppio break nel terzo set che l’ha portata subito sul 4-1. Nonostante abbia concesso un servizio nel sesto gioco, Martina è riuscita a piazzare due game consecutivi e un altro break, vincendo la partita per 6-2.

Al terzo turno, Martina affronterà la ceca Karolina Muchova, n. 76 del ranking ma ex top 20 (n. 19) meno di due anni fa. L’unico precedente tra le due tenniste si è verificato il mese scorso al primo turno del torneo di Doha, dove Muchova ha vinto in due set netti contro l’azzurra.