Masters 1000 Indian Wells: Nessun derby al terzo turno. Lorenzo Musetti sconfitto da Mannarino

Out Musetti

Lorenzo Musetti è stato eliminato al secondo turno del torneo di Indian Wells dopo una dura lotta di oltre due ore e un quarto contro il francese Adrian Mannarino. Il giovane tennista italiano, attualmente al n. 21 del ranking e 19 del seeding, è stato sconfitto per 6-4 6-4 dal 34enne mancino di Soisy-Sous-Montmorency.

Mannarino, n. 68 ATP e già sconfitto due volte da Musetti in precedenza, ha dimostrato di essere in buona forma e di essere centrato. Musetti, al contrario, ha avuto difficoltà anche sul cemento, dopo aver vinto solo una partita su quattro nello swing sudamericano sulla terra battuta nell’ultimo mese.

Nel primo set, Musetti era avanti per 2-0, ma ha subito il controbreak nel gioco successivo e poi ha perso il turno di battuta sul 3-3 dopo aver mancato tre palle break consecutive nel gioco precedente. Mannarino ha chiuso la frazione con un ace per 6-4. Nel secondo set, Lorenzo ha recuperato un break nell’ottavo gioco, ma ha poi ceduto la battuta sul 4-4 e Mannarino ha chiuso la partita nel game successivo per 6-4.

Al terzo turno, Jannik Sinner, inserito nell’ottavo del danese Holger Rune, dovrà vedersela proprio con Adrian Mannarino. Sinner, settima testa di serie, parte con i favori del pronostico. Il francese è stato sconfitto in entrambe le sfide precedenti (semifinale a Sofia 2020 e secondo turno Masters 1000 Montreal lo scorso anno).

ATP Indian Wells Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 Lorenzo Musetti [19] Lorenzo Musetti [19] 4 4 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

3 ACES 31 DOUBLE FAULTS 160/94 (64%) FIRST SERVE 34/66 (52%)39/60 (65%) 1ST SERVE POINTS WON 22/34 (65%)16/34 (47%) 2ND SERVE POINTS WON 12/32 (38%)10/12 (83%) BREAK POINTS SAVED 3/7 (43%)10 SERVICE GAMES PLAYED 1012/34 (35%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 21/60 (35%)20/32 (63%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 18/34 (53%)4/7 (57%) BREAK POINTS CONVERTED 2/12 (17%)10 RETURN GAMES PLAYED 1022/31 (71%) NET POINTS WON 8/12 (67%)22 WINNERS 1625 UNFORCED ERRORS 2855/94 (59%) SERVICE POINTS WON 34/66 (52%)32/66 (48%) RETURN POINTS WON 39/94 (41%)87/160 (54%) TOTAL POINTS WON 73/160 (46%)204 km/h MAX SPEED 213 km/h179 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 225 km/h158 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 172 km/h