Berrettini torna in campo ad Acapulco: in quota l’azzurro punta al primo titolo del 2023

Grande attesa per il ritorno in campo di Matteo Berrettini, al primo impegno ufficiale dopo l’eliminazione con Andy Murray negli Australian Open. Il tennista romano, che scenderà in campo ad Acapulco a caccia del primo titolo del 2023, avrà un esordio sulla carta agevole contro Alex Molcan: per gli esperti è nettamente avanti la vittoria del romano, a 1,18 contro il 4,75 del colpo dello slovacco.

A far compagnia a Matteo Berrettini nel torneo messicano ci sarà suo fratello Jacopo, fresco di prima qualificazione in un tabellone principale ATP. Non sarà facile però l’incontro contro il tedesco Oscar Otte, visto vincente a 1,18 contro il 4,75 della prima volta del classe 1998.

Come riporta Agipronews, per Matteo Berrettini le possibilità di vittoria finale sono concrete, offerta a 9 volte la posta, in un torneo dalle grandi firme. Davanti all’azzurro si piazza lo spagnolo Carlos Alcaraz, in pole a 4, seguito da Taylor Fritz, proposto a 5. Leggermente più attardati il giovane danese Holger Rune in quota a 6 e il norvegese Casper Ruud, numero 4 della classifica mondiale, visto campione a 7,50.