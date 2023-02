Jannik Sinner dopo l’approdo in finale a Rotterdam “ho sentito tantissima pressione” (con il video della partita e il programma delle finali)

Jannik Sinner: “Ho sentito tantissima pressione ma sono soddisfatto per come l’ho gestita. Nel tie-break sono stato un po’ sfortunato sul 5-3 ma fa parte del tennis, sono contento per aver raggiunto un’altra finale. Domani sarà durissima: questo è un posto molto speciale per me, cercherò di dare del mio meglio.

Non ho mai battuto Medvedev, sarà una nuova sfida per me. Dovrò servire con attenzione, avere coraggio; parlerò col team, cercherò di mostrare qualche miglioramento in più rispetto agli ultimi confronti diretti. Sarebbe bello lasciare il proprio segno in ogni torneo, sono già concentrato adesso su come giocare domani: cercherò di vincere“.

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek

2. Jannik Sinner vs [6] Daniil Medvedev (non prima ore: 15:30)