Wu Yibing batte Fritz e vola in finale all’ATP 250 di Dallas. È il primo cinese nell’Era Open a giocare una finale del tour maggiore

Segna anche il best ranking storico per un tennista cinese

All’ATP 250 di Dallas ieri notte si è scritta una piccola pagina di storia tennistica. Protagonista ancora Wu Yibing, che dopo essere diventato il secondo tennista cinese ad entrare nei top 100 del ranking maschile, conferma la sua straordinaria forma issandosi in finale del torneo texano. È il primo tennista cinese nell’Era Open a centrare quest’obiettivo. Con una prestazione di alto livello, il 23enne in semifinale ha battuto a sorpresa in tre lottati set Taylor Fritz, grande favorito per il titolo, guadagnandosi così l’accesso al match per il titolo, dove troverà lo “spauracchio” del servizio di John Isner. Per Wu Yibing è anche la prima vittoria contro un top 10.

Un sacco di prime volte per il tennis cinese, che dopo lustri di lunghe attese e scarsi risultati, inizia a diventare un fattore anche nel tennis maschile. Il connazionale Pan Bing era riuscito ad arrivare in semifinale a Seoul nel 1995, ma mai un cinese era approdato finora in finale di un evento del tour maggiore.

Un torneo da sogno per Wu Yibing: oltre allo scalpo eccellente di Fritz, il 23enne di Hangzhou ha sconfitto anche Shapovalov e Mannarino.

Un momento spettacolare per il giovane cinese, che decolla nel ranking ATP: dopo aver appena debuttato nell’élite del tennis, Wu è già al numero 76 della classifica ATP Live ranking, ed entrerebbe nei top 60 in caso di vittoria oggi contro Isner. Ha già la certezza essere il tennista cinese con il ranking più alto nella storia delle classifiche ATP.

Wu si mantiene assai umile: “Quando sono sceso in campo oggi non pensavo a nessun punteggio o vittoria. Ho solo cercato di dare il meglio di me”, ha detto nella sua intervista in campo. Non sarà un match per niente facile contro il super servizio di Isner, ma il giovane cinese è una delle più gradite sorprese di quest’inizio di stagione, e visto il suo tennis piuttosto completo, sembra aver ancora ampi margini di crescita.