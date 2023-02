WTA 500 Doha: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Al via Jasmine Paolini

WTA 500 Doha – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Karolina Pliskova vs Ana Bogdan

Harriet Dart vs Dalila Jakupovic

Claire Liu vs Dayana Yastremska

Jasmine Paolini vs (7) Leylah Fernandez

(2) Marie Bouzkova vs Laura Siegemund

Tereza Martincova vs Nigina Abduraimova

Rebecca Marino vs (SR) Katarina Zavatska

Yulia Putintseva vs (6) Aliaksandra Sasnovich

(3) Jil Teichmann vs Sorana Cirstea

Moyuka Uchijima vs Elena-Gabriela Ruse

(WC) Diane Parry vs Magdalena Frech

(WC) Mubaraka Al-Naimi vs (5) Elise Mertens

(4) Anhelina Kalinina vs Lauren Davis

Maryna Zanevska vs Viktoriya Tomova

(WC) Ekaterina Yashina vs Madison Brengle

Anna Kalinskaya vs (8) Bernarda Pera

Grandstand 1 – ore 09:00

Yulia Putintseva vs (6) Aliaksandra Sasnovich Inizio 09:00

(2) Marie Bouzkova vs Laura Siegemund

Mubaraka Al-Naimi vs (5) Elise Mertens

(4) Anhelina Kalinina vs Lauren Davis

Grandstand 2 – ore 09:00

Jasmine Paolini vs (7) Leylah Fernandez Inizio 09:00

(3) Jil Teichmann vs Sorana Cirstea

(1) Karolina Pliskova vs Ana Bogdan

Anna Kalinskaya vs (8) Bernarda Pera

Court 3 – ore 09:00

Claire Liu vs Dayana Yastremska Inizio 09:00

Diane Parry vs Magdalena Frech

Harriet Dart vs Dalila Jakupovic

Ekaterina Yashina vs Madison Brengle

Court 4 – ore 09:00

Rebecca Marino vs Katarina Zavatska Inizio 09:00

Moyuka Uchijima vs Elena-Gabriela Ruse

Tereza Martincova vs Nigina Abduraimova

Maryna Zanevska vs Viktoriya Tomova