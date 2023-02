WTA 250 LInz: Camila Giorgi cede a Clara Tauson dopo essere stata avanti di un set e di un break

Out Camila

Sconfitta di Camila Giorgi nel secondo turno del torneo WTA 250 di Linz che non è riuscita a superare la giovane danese Clara Tauson.

Giorgi è partita bene contro la Tauson, classificata al 141° posto nel ranking WTA. L’azzurra ha conquistato il primo set per 6 a 1, con Camila che nel secondo set è andata avanti per 2 a 0 ma qui ha subito la rimonta della danese che ha conquistato sei dei sette giochi a disposizione vincendo la frazione per 6 a 3.

Nel terzo set nonostante Tauson abbia ottenuto un break di vantaggio nel terzo gioco, Giorgi ha dimostrato di non essere disposta a mollare, recuperando il break e portandosi sul 3 pari.

Tuttavia, nel settimo gioco, Tauson è riuscita a conquistare nuovamente il break, portandosi sul 5 a 3. Con il servizio in mano, la danese ha mantenuto la concentrazione e tenuto il turno di servizio ai vantaggi dopo aver annullato una palla del controbreak e al quarto match point utile ha chiuso la partita per 6 a 4.