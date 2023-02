Challenger Tenerife 3 e Vilnius: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Tenerife 3 (Spagna) – 1° Turno, Td Qualificazione e 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Alessio De Bernardisvs [12] Giovanni Fonio

2. [WC] Massimo Giunta vs [9] Gian Marco Moroni



ATP Tenerife 3 Massimo Giunta • Massimo Giunta 30 1 5 Gian Marco Moroni [9] Gian Marco Moroni [9] 30 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Giunta 15-0 15-15 30-15 30-30 5-5 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Giunta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 G. Marco Moroni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Giunta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Marco Moroni 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 M. Giunta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 G. Marco Moroni 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Giunta 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 G. Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Giunta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Giunta 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Giunta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Giunta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [4] Joao Domingues vs Salvatore Caruso



Il match deve ancora iniziare

4. Martin Landaluce vs Santiago Rodriguez Taverna (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Ryan Peniston vs Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Nicolas Alvarez Varona vs Oscar Jose Gutierrez



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Bu Yunchaokete vs [7] Alejandro Moro Canas



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Nicolas Alvarez Varona OR Oscar Jose Gutierrez vs [Alt] Miguel Damas OR [11/PR] Christian Harrison



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Filip Misolic vs Riccardo Bonadio



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Matteo Gigante vs Mark Whitehouse



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Shintaro Mochizuki vs Constantin Bittoun Kouzmine



ATP Tenerife 3 Shintaro Mochizuki [6] • Shintaro Mochizuki [6] 15 1 Constantin Bittoun Kouzmine Constantin Bittoun Kouzmine 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Mochizuki 15-0 15-15 1-0 C. Bittoun Kouzmine 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [1] Matteo Gigante OR Mark Whitehouse vs [WC] Alessio De Bernardis OR [12] Giovanni Fonio



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Miguel Damas vs [11/PR] Christian Harrison



Il match deve ancora iniziare

2. Abedallah Shelbayh vs Daniel Merida



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Shintaro Mochizuki OR Constantin Bittoun Kouzmine vs [WC] Massimo Giunta OR [9] Gian Marco Moroni



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Vilnius (Lituania) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

ATP Vilnius Saba Purtseladze Saba Purtseladze 0 5 Mats Rosenkranz [11] • Mats Rosenkranz [11] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Rosenkranz 15-0 30-0 5-2 S. Purtseladze 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Rosenkranz 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Purtseladze 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Rosenkranz 15-0 15-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Purtseladze 15-0 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Rosenkranz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Purtseladze 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

1. Saba Purtseladzevs [11] Mats Rosenkranz

2. [4/Alt] Denis Yevseyev vs [12] Federico Arnaboldi



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Vitaliy Sachko vs [7] Ergi Kirkin



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Daniel Masur vs [9] Gianmarco Ferrari



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Beibit Zhukayev vs [8] Egor Gerasimov



Il match deve ancora iniziare

2. [PR] Julian Ocleppo vs [10] Karl Friberg (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare