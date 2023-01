Kyrgios impressionato dalla prova di Djokovic: “Come ho fatto a battere questo ragazzo?”

Nick Kyrgios è stato operato al ginocchio destro oggi, ma questo non gli impedisce di seguire tutto ciò che accade nell’Australian Open. L’australiano, uno dei grandi assenti del primo torneo della stagione, ha nuovamente ricorso alle reti social per parlare di Novak Djokovic e per elogiarlo. Kyrgios si è mostrato entusiasta dell’esibizione del serbo contro Alex De Minaur: “Vedere Novak giocare stasera mi fa sentire bene riguardo al mio tennis in generale. Come ho fatto a battere questo ragazzo?”, si legge.

Nella risposta al tweet, John Millman ha anche espresso la sua opinione: “Sono felice di aver vinto tre game contro di lui al Queens. Tennis di un pianeta diverso”.