Australian Open: Andrey Rublev batte Holger Rune al supertiebreak e dopo aver annullato due match point. Ben Shelton approda ai quarti di finale

Il numero sei del mondo Andrey Rublev si è assicurato lunedì la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open per la seconda volta nella sua carriera. Il 26enne russo raggiunge i primi otto posti di un Major per la settima volta in carriera e cerca di invertire una delle statistiche più brutte: ha perso i sei precedenti.

In un incontro assolutamente folle, emozionante e quasi mai ben giocato, il russo ha ribaltato da 2-5 nel quinto set, ha salvato due match point quando serviva sul 5-6 e ha ancora ribaltato da 0-5, 2-6 e 3-7 nel tie-break della quinta partita per sconfiggere il danese Holger Rune, 10° ATP, per 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 7-6(11-9), in 3h40.

Rublev affronterà nei quarti di finale il vincitore dell’incontro tra il nove volte campione di Melbourne Novak Djokovic, il serbo che lo ha sconfitto nella finale di Bercy, e Alex De Minaur, il numero uno di casa.

GS Australian Open A. Rublev [5] A. Rublev [5] 6 3 6 4 7 H. Rune [9] H. Rune [9] 3 6 3 6 6 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 ace 2-5* 2-6* 3*-6 3*-7 4-7* 5-7* 6*-7 7*-7 8-7* ace 9-7* 9*-8 ace 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 5-6 → 6-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Rublev 30-0 4-5 → 5-5 H. Rune 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 2-5 → 3-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Rune 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 H. Rune 15-0 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 df A-40 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 H. Rune 2-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 2-3 → 2-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 H. Rune 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Rune 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 H. Rune 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Rublev 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rublev 0-15 0-30 ace 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 2-5 → 3-5 H. Rune 15-0 15-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 df 1-4 → 2-4 H. Rune 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 H. Rune 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-40 df 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 3-2 → 4-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Rublev 40-A 40-A 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 0-0 → 1-0

Ben Shelton ha lasciato gli Stati Uniti per la prima volta tre settimane fa – non aveva mai usato il passaporto, nemmeno per andare in vacanza – e il primo viaggio è valso la pena. Il 20enne americano, campione universitario 2021 per i Florida Gators e 2022 nel singolare, si è qualificato questo lunedì per i quarti di finale degli Australian Open, il secondo Grande Slam della sua carriera – ha debuttato agli US Open in agosto, dove perse al primo turno contro Nuno Borges.

Il giovane di Atlanta ha sconfitto il connazionale JJ Wolf, un’altra ex stella del circuito universitario (Ohio State), per 6-7(5), 6-2, 6-7(4), 7-6(4) 6-2, in una battaglia di quattro ore in cui ha fatto emergere ancora una volta tutto il suo talento e il suo tennis offensivo.

Il ventenne Shelton affronterà ora il vincitore del match tra il connazionale Tommy Paul e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.