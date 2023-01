Fabio Fognini si fa male. Frattura intra-articolare della falange

Fabio Fognini si è nuovamente infortunato e dovrà restare fermo per diverse settimane.

Dichiara l’azzurro: “Questo inverno ho lavorato duramente per tornare alla mia forma migliore.

Purtroppo a Melbourne non sono riuscito a competere al cento per cento delle mie possibilità a causa di alcuni problemi al piede sinistro. Una volta rientrato in Italia ho fatto ulteriori accertamenti e i medici hanno riscontrato una frattura intra-articolare della falange.

Cercherò di recuperare e rimettermi in forma il prima possibile 💪”.