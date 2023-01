Djokovic contro Eurosport: “Non tollererò altre ingiustizie”

Novak Djokovic ha reagito pubblicamente alla notizia diffusa da Eurosport, sostenendo che il serbo era andato in bagno senza permesso.

Il numero cinque del mondo ha fatto, prima, un post sui social network ma, nelle dichiarazioni alla stampa serba, ha lasciato dichiarazioni molto più chiare e controverse. “Mi hanno messo in una situazione in cui dovevo reagire pubblicamente. Per la seconda volta in sei mesi ho avuto un problema con Eurosport. Non ricordo esattamente cosa sia successo sei mesi fa, ma da allora ho detto che non avrei più rilasciato interviste a Eurosport. Si sono scusati e tutto poi è andato bene. Ora vedo di nuovo questo sensazionalismo e hanno preso qualcosa di totalmente fuori contesto”, ha detto Nole, che ha già rilasciato diverse interviste al canale che detiene i diritti del torneo di Melbourne.

“Ho rilasciato un’intervista a Barbara Schett, che si è scusata con me. Mi hanno chiamato anche Becker e Wilander. Lavorano tutti per Eurosport. Non ho nulla contro di loro. Amo Eurosport e lo sport in generale, ma queste situazioni non vanno bene.

Dovrebbero avere un sistema di protezione dei giocatori per queste cose, in modo che qualcuno si possa lamentare. È facile che io sia il cattivo. È così che mi vendono. Per me è una cosa normale, ma non tollererò altre ingiustizie”, ha aggiunto.

“Alcune cose posso prenderle in giro. Per altre non è possibile. Non posso permetterlo. Di solito non reagisco, altrimenti l’avrei fatto per mille cose che sono uscite in passato. Ma qui si è superato il limite. Nessuno si è scusato pubblicamente con me. Lo faranno? Non credo. Eurosport trasmette gli Australian Open ed è una delle più grandi emittenti televisive del mondo. Avrebbero potuto fare delle scuse pubbliche”, ha risposto, rivelando anche una conversazione con il canale.

“Lo hanno fatto in privato, ma questo la gente non lo sa. La maggior parte delle persone che guardano il tennis non lo saprà mai. Continueranno a pensare che ho sfidato l’arbitro e che sono andato al bagno senza rispettare le regole. In questo modo, torneranno a vedermi come qualcuno che fa quello che vuole, il che non è giusto. Ho già spiegato sulle mie reti cosa è successo”, ha concluso.