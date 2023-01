Australian Open: Giorgi domina, Trevisan out. Troppo caldo, il gioco si ferma

Una vittoria e una sconfitta per i colori azzurri nella notte italiana: devastante Camila Giorgi, esce di scena Martina Trevisan. Sono solo due i match conclusi con giocatori italiani coinvolti, poiché se nel Belpaese è arrivato l’inverno “vero”, a Melbourne l’estate è rovente, tanto che i match sono stati interrotti per la politica di tutela dei giocatori dal caldo (eccetto i campi coperti, dove si sta proseguendo). Il programma è in ritardo rispetto alle previsioni, con il solo Matteo Berrettini attualmente in campo nel quarto set (ha ceduto i primi due contro Andy Murray, he vinto il terzo). Un Berrettini un po’ falloso, ma in crescita nel rendimento dei suoi colpi principali.

Tornando ai match conclusi, prestazione senza macchina per Camila Giorgi. L’esperta tennista azzurra ha lasciato la miseria di un game alla russa Anastasia Pavlyuchenkova. Prestazione eccellente di Camila, travolgente con i suoi colpi velocissimi; quasi impalpabile però al di là della rete Anastasia, al rientro dopo un lungo stop per problemi fisici. Una vittoria tanto netta che però non dice troppo sulla condizione reale di Giorgi, visto che di battaglia e scambi combattuti ce ne sono stati proprio pochi.

Purtroppo non ci sarà il tanto atteso derby di secondo turno contro Martina Trevisan. La toscana infatti ha ceduto piuttosto nettamente alla qualificata Anna Karolína Schmiedlova, un 6-3 6-2 che la condanna ad una sconfitta immediata nel torneo. Troppo fallosa nella spinta col diritto e incerta alla battuta l’azzurra, è stata a tratti travolta dal ritmo della rivale ed incapace di trovare i suoi angoli che variazioni che riescono a mettere in difficoltà le avversarie. Ben cinque break di fila nel primo set, con allungo di Schmiedlova sul 5-2 fino al 6-3 che ha chiuso il primo set. Nel secondo parziale la musica non cambia, la slovacca è più potente, costringe l’azzurra a tante rincorse e a sbagliare dal fondo. Cede subito il servizio in apertura Martina e quindi la slovacca vola via 4-1 e chiude.

Sospesa la partita di Mattia Bellucci: ottimo primo set vinto 6-4, poi ha ceduto secondo e terzo lottando. Vedremo come ricomincia il match alla ripresa.