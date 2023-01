ATP 250 Pune: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Sconfitte al secondo turno per Cecchinato e Cobolli. Cobolli spreca ampi vantaggi nel primo e secondo set

Marco Cecchinato e Flavio Cobolli escono di scena al secondo turno nel torneo ATP 250 di Pune.

Cecchinato è stato sconfitto con un doppio 64 da Tallon Griekspoor invece Cobolli è stato superato dall’olandese più quotato Botic van de Zandschulp con il risultato di 64 75.

Da segnalare che Flavio nel primo parziale avanti per 5 a 2 subiva un duro parziale di cinque game consecutivi e senza procurarsi palle set perdeva il parziale per 7 a 5.

Nel secondo set Cobolli in vantaggio per 4 a 1 subiva un nuovo parziale di cinque game consecutivi uscendo di scena dal torneo per 6 a 4.

ATP 250 Pune (India) – 2° Turno, cemento

Center Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. Tim van Rijthoven vs [8] Aslan Karatsev



ATP Pune Tim van Rijthoven Tim van Rijthoven 6 6 Aslan Karatsev [8] Aslan Karatsev [8] 7 7 Vincitore: Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 df 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 T. van Rijthoven 15-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Karatsev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. van Rijthoven 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 A. Karatsev 0-15 4-4 → 4-5 T. van Rijthoven 30-0 30-15 3-4 → 4-4 A. Karatsev 15-0 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 T. van Rijthoven 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Karatsev 15-0 15-15 df 40-30 2-2 → 2-3 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 A. Karatsev 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* df 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Karatsev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 T. van Rijthoven 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. van Rijthoven 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Karatsev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

2. [Q] Flavio Cobolli vs [2] Botic van de Zandschulp



ATP Pune Flavio Cobolli Flavio Cobolli 5 4 Botic van de Zandschulp [2] Botic van de Zandschulp [2] 7 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 F. Cobolli 0-15 15-15 15-40 5-5 → 5-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Marin Cilic vs Roberto Carballes Baena



ATP Pune Marin Cilic [1] Marin Cilic [1] 15 6 3 Roberto Carballes Baena • Roberto Carballes Baena 30 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 30-15 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 3-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 2-4 → 2-5 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Carballes Baena 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-1 → 4-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Arjun Kadhe / Fernando Romboli vs [2] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Sebastian Baez vs Pedro Martinez



ATP Pune Sebastian Baez [4] Sebastian Baez [4] 6 1 3 Pedro Martinez Pedro Martinez 3 6 6 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Baez 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Martinez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Baez 30-15 30-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Baez 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-4 → 1-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Baez 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Baez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Baez 40-30 0-0 → 1-0

2. Benjamin Bonzi vs [3] Emil Ruusuvuori



ATP Pune Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 7 Emil Ruusuvuori [3] Emil Ruusuvuori [3] 1 6 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Bonzi 0-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-0 → 5-1 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-0 → 4-0 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0

3. [6] Filip Krajinovic vs Michael Mmoh



ATP Pune Filip Krajinovic [6] • Filip Krajinovic [6] 15 2 6 2 Michael Mmoh Michael Mmoh 15 6 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Krajinovic 0-15 15-15 2-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Mmoh 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-5 → 2-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Mmoh 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. Laslo Djere vs [Q] Maximilian Marterer



ATP Pune Laslo Djere Laslo Djere 6 2 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 7 6 Vincitore: Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Marterer 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Djere 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Marterer 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Djere 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Djere 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Marterer 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 L. Djere 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 L. Djere 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Marterer 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Marterer 0-15 15-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Djere 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. Marco Cecchinato vs Tallon Griekspoor