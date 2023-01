United Cup: I risultati con il dettaglio del Day 5. Italia avanti per 2 a 0 sulla Norvegia. Vittorie per Trevisan e Musetti

Italia in vantaggio 2-0 sulla Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della “United Cup”.

Nel singolare d’apertura Martina Trevisan, n.27 WTA, si è imposta 75 36 64, dopo una battaglia di tre ore e tre minuti, su Malene Helgo, n.321 WTA. Cambio di avversaria in extremis per la 29enne mancina di Firenze che non aveva mai affrontato la 23enne di Oslo. Tanti alti e bassi per l’azzurra.

Nel secondo singolare Lorenzo Musetti ha sconfitto Viktor Durasovic con il risultato di 76 (7) 63 annullando nel tiebreak del primo set anche una palla set.

United Cup (Australia), cemento – 5° Giornata

ATP United Cup Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 6 6 Alexander Zverev [10] Alexander Zverev [10] 1 4 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fritz 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Zverev 30-0 4-2 → 4-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-1 → 6-1 A. Zverev 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Zverev 30-0 ace 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-15 df ace 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

2. [3] Madison Keys vs [10] Jule Niemeier



ATP United Cup Madison Keys [3] Madison Keys [3] 6 6 Jule Niemeier [10] Jule Niemeier [10] 2 3 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Niemeier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Niemeier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 M. Keys 15-0 30-0 2-0 → 3-0 J. Niemeier 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [4] Rafael Nadal vs [7] Alex de Minaur (non prima ore: 09:00)



ATP United Cup Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 6 1 5 Alex de Minaur [7] Alex de Minaur [7] 3 6 7 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Nadal 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. de Minaur 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [4] Nuria Parrizas Diaz vs [7] Maddison Inglis



ATP United Cup Nuria Parrizas Diaz [4] • Nuria Parrizas Diaz [4] 0 6 0 Maddison Inglis [7] Maddison Inglis [7] 30 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Inglis 0-15 0-30 df 0-40 5-1 → 6-1 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Inglis 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Inglis 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Inglis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

RAC Arena – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Despina Papamichail vs [12] Alison Van Uytvanck



ATP United Cup Despina Papamichail [1] Despina Papamichail [1] 5 6 3 Alison Van Uytvanck [12] Alison Van Uytvanck [12] 7 2 6 Vincitore: Van Uytvanck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Papamichail 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-4 → 3-4 D. Papamichail 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Papamichail 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Papamichail 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 D. Papamichail 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 D. Papamichail 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Papamichail 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Papamichail 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 D. Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Papamichail 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 A. Van Uytvanck 0-15 df 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 D. Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Papamichail 15-0 40-A 2-1 → 2-2 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Stefanos Tsitsipas vs [12] David Goffin



ATP United Cup Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 6 6 David Goffin [12] David Goffin [12] 3 2 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 6-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [6] Alizé Cornet vs [8] Donna Vekic (non prima ore: 11:00)



ATP United Cup Alize Cornet [6] Alize Cornet [6] 40 4 2 Donna Vekic [8] • Donna Vekic [8] 40 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Vekic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 0-2 A. Cornet 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Vekic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 A. Cornet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 D. Vekic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [6] Arthur Rinderknech vs [8] Borna Coric



Il match deve ancora iniziare

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Martina Trevisan vs [18] Malene Helgo



ATP United Cup Martina Trevisan [5] Martina Trevisan [5] 7 3 6 Malene Helgo [18] Malene Helgo [18] 5 6 4 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Helgo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Helgo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 M. Helgo 15-0 15-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 M. Helgo 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Helgo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Helgo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Helgo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Helgo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Helgo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 df 0-1 → 0-2 M. Helgo 15-0 40-15 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Trevisan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 M. Helgo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Helgo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 df 40-A 3-5 → 4-5 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Helgo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Helgo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Helgo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Helgo 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0

2. [5] Lorenzo Musetti vs [18] Viktor Durasovic



ATP United Cup Lorenzo Musetti [5] Lorenzo Musetti [5] 7 6 Viktor Durasovic [18] Viktor Durasovic [18] 6 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 V. Durasovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 V. Durasovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 V. Durasovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Durasovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 6-5 → 6-6 V. Durasovic 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 V. Durasovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 V. Durasovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Durasovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 V. Durasovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Durasovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [2] Iga Swiatek vs [9] Belinda Bencic (non prima ore: 10:00)



ATP United Cup Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 6 7 Belinda Bencic [9] Belinda Bencic [9] 3 6 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [2] Daniel Michalski vs [9] Marc-Andrea Huesler