United Cup: Parla la squadra italiana dopo la vittoria sul Brasile. Berrettini “La decisione è stata presa dalla squadra di giocare il doppio misto, tutti insieme”

Berrettini : “Una vittoria molto importante, sia per la squadra che per me. Non giocavo da tanto tempo, l’ultima partita era stata a Napoli, quindi sensazioni un po’ strane al ritorno dopo tanto tempo. Ma appunto non ho giocato solo per me, ma per la squadra, e credo anche abbastanza bene. So che il mio miglior tennis deve ancora arrivare, ma sono contento della performance e della vittoria di squadra,

La decisione è stata presa dalla squadra di giocare il doppio misto, tutti insieme. Ovviamente il capitano e tutti pensavano che quella fosse la migliore coppia con la quale avremmo potuto giocare. Ho pensato lo stesso. Penso che nel doppio misto ci si debba compensare l’un l’altro, e che il mio servizio e ovviamente il mio gioco si adattino abbastanza bene a Camila. Abbiamo giocato contro una squadra forte, quindi non è stato facile, ma il l’esperienza è stata davvero bella. A volte è semplicemente diverso. Quando giochi contro due ragazzi, non pensi davvero a dove devi giocare. Ma, quando stai giocando contro un ragazzo e una ragazza, a volte hai un po’ più da pensare. Ma è stato molto divertente. E devo dire che le due ragazze hanno giocato molto, molto bene, ed è stato un tennis di alto livello“.

“Era la prima volta con l’Italia, quindi avevo tanta tensione prima della partita, ma ho provato a dare il mio meglio e solo cercare di colpire la palla forte ed essere offensiva, ed è andata davvero bene. Non è facile con tutta la tensione che c’è, perché non giochi solo per te stessa, ma per la tua squadra. Credo di aver gestito la tensione molto bene e spero di riuscirci anche nelle prossime partite““Credo che tutte le partite possano essere difficili, ci saranno tante difficoltà. Ma quello che penso è che noi siamo sempre pronti, è quello che almeno anche oggi hanno fatto vedere i ragazzi. Per cui, con tutto il rispetto, ci interessa meno chi abbiamo davanti, ma siamo fiduciosi dei nostri mezzi e delle nostre possibilità““É stato molto speciale per me oggi scendere in campo con Matteo, ed è stata una partita difficile. Non siamo abituati a giocare il doppio misto, è una cosa che viene pian piano giocando. Ma, almeno da parte mia, spero anche sua, il feeling è stato buono. Peccato per il risultato, ma abbiamo provato a dare tutto e sono sicura che più si andrà avanti più salirà il feeling, quindi anche le giocate magari saranno migliori. E ovviamente sono molto contenta a prescindere per la vittoria della nostra squadra, e anche felice per aver dato il mio meglio in campo“