Serie A1 femminile, domani la finale scudetto: Canottieri Casale e Tc Parioli si sfidano al Circolo Stampa Sporting di Torino. Diretta dalle 11 su SuperTennis e SuperTennix

Tutto pronto al Circolo Stampa Sporting di Torino per una finale della Serie A1 femminile che promette spettacolo. Un’edizione del massimo campionato nazionale a squadre da ricordare: proprio cento anni fa, infatti, nasceva questa manifestazione che quest’anno vede l’approdo delle finali nella prima capitale d’Italia e sancisce anche simbolicamente la centralità di una competizione che è un tassello fondamentale nel panorama tennistico azzurro.

In campo, a contendersi il titolo di campionesse nell’anno del centenario, sul veloce indoor del Training Center – lo stesso dove appena un mese fa si sono allenati i campioni protagonisti alle Nitto Atp Finals – saranno il Tennis Club Parioli e la Società Canottieri Casale. Una sfida che ha anche il sapore della rivincita, visto che l’anno scorso proprio le ragazze del club romano eliminarono la squadra piemontese nei play off. L’appuntamento è fissato per domani: la sfida sarà trasmessa in diretta dalle ore 11 su SuperTennis e su SuperTennix, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis.

Molto diverso il palmarès dei due circoli: se le ragazze della Canottieri Casale proveranno ad aggiudicarsi per la prima volta nella loro storia il tricolore, il club romano andrà a caccia dell’ottavo sigillo per confermare il successo della passata edizione, arrivato a distanza di dieci anni dall’ultimo trionfo.

Il club piemontese può schierare una formazione di tutto rispetto con la veterana Sara Errani affiancata da Lisa Pigato e Jessica Pieri (quest’ultima ha già conquistato uno scudetto regalando il punto decisivo per la vittoria del Tc Lucca nel 2020). Dopo aver chiuso la fase a gironi in testa (davanti anche alle parioline) e aver battuto con autorevolezza in semifinale il Tc Rungg, finalista lo scorso anno, la capitana delle casalesi Giulia Gabba dispone di molte armi per provare l’impresa. Oltre alle tre titolari già citate, ha in squadra anche Anastasia Kulikova, Deborah ed Enola Chiesa, oltre a una giocatrice come Stefania Rubini, che sul veloce potrebbe rappresentare un’arma in più.

Tra il team piemontese e la possibilità di scrivere il proprio nome sul prestigioso albo d’oro della serie A1 femminile c’è una corazzata come il Tc Parioli. La squadra guidata da Gianluca Pasquini può contare su Nastassia Burnett, Beatrice Lombardo e Martina Di Giuseppe: a Torino arrivano decise a tenersi stretto quello scudetto che hanno già cucito sul petto.

Canottieri Casale e Tc Parioli si sono già incontrate quest’anno due volte nella fase a gironi: in Piemonte vinsero Errani e compagne, a Roma fu pareggio.