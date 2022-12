ATP Award 2022: i candidati. Nessun italiano presente

L’ATP ha annunciato le candidature agli ormai classici “ATP Award”, i premi di fine stagione per il tour maschile. Sono 5 le categorie considerate:

Comeback Player of the Year: premia il tennista che è tornato con ottimi risultati sul tour ATP dopo aver superato seri infortuni.

Borna Coric

Dominic Thiem

Stan Wawrinka

Wu Yibing

Most Improved Player of the Year: premia il giocatore che ha fatto un salto importante nel Ranking ATP nel corso della stagione 2022 grazie a un importante miglioramento delle sue prestazioni e del proprio livello di gioco.

Carlos Alcaraz

Maxime Cressy

Jack Draper

Holger Rune

Newcomer of the Year: premia il NextGenATP che è entrato per la prima volta nei top 100 del ranking nel 2022 con un impatto importante nel tour.

Jack Draper

Jiri Lehecka

Ben Shelton

Chun-Hsin Tseng

Holger Rune

Stefan Edberg Sportsmanship Award: il premio che ricorda l’indimenticabile campione svedese, esempio insuperabile di correttezza e fair play in campo. Sarà assegnato al giocatore che durante il 2022 ha dimostrato una condotta irreprensibile in campo, di totale professionalità e rispetto dei colleghi, e che ha promosso il gioco con attività extra campo.

Carlos Alcaraz

Felix Auger-Aliassime

Rafael Nadal

Casper Ruud

Frances Tiafoe

Coach of the Year: premio nominato e assegnato con i voti dei coach presenti sull’ATP tour, all’allenatore che ha portato il suo assistito a grandi miglioramenti e successi nella stagione.

Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz)

Frederic Fontang (Felix Auger-Aliassime)

Goran Ivanisevic (Novak Djokovic)

Michael Russell (Taylor Fritz)

Christian Ruud (Casper Ruud)

I vincitori nelle varie categorie saranno svelati in successione dal 12 dicembre, insieme all’altro prestigioso premio “Fan’s favorite”, assegnato dai voti degli appassionati. Carlos Alcaraz e Holger Rune sono entrambi presenti in due categorie. Quest’anno nessun italiano è presente, ma Lorenzo Musetti a nostro avviso avrebbe meritato una nomination come “most improved” visto il balzo il classifica e due tornei ATP vinti (incluso il 500 di Amburgo battendo in finale Alcaraz in quello che è considerato uno dei match più belli dell’intera stagione).

Chi sono i vostri preferiti, e quali gli esclusi che avrebbero meritato almeno una nomination?