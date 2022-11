Davis Cup Finals: Sonego show! Lotta, soffre e batte Shapovalov al terzo set. 1-0 Italia vs. Canada

Che tennis, che testa e che cuore Lorenzo Sonego! Il piemontese lotta tre ore e quindici minuti producendo un tennis di grande intensità, resiste a momenti difficili nei propri turni di servizio ma regge aggrappandosi ad una prima palla di battuta monumentale e sconfigge Denis Shapovalov per 7-6 6-7 6-4 nel primo match della semifinale Davis Italia vs. Canada. Il canadese è letteralmente crollato nell’ultimo game, con due doppi falli sul 30 pari che gli sono costati la sconfitta. Ma è assai riduttivo ridurre a questo il successo dell’azzurro. Lorenzo ha giocato un’altra partita di enorme qualità, tatticamente ineccepibile, forte in difesa e fortissimo in attacco. È stato bravo a resistere a tanti momenti difficili, nei quali ha giocato con totale efficacia e lucidità, trovando giocate eccellenti per vincere punti decisivi. Un dato su tutti spiega che razza di partita abbia giocato sotto pressione: dopo un inizio orribile (persi i primi 9 punti con un break subito), ha annullato le successive 12 palle break, tutte servendo benissimo con la prima palla in campo e non lasciando praticamente giocare Shapovalov.

Il solito Denis, con momenti di qualità pazzeschi e giocate che ti lasciano di stucco, ma anche tanti, troppi errori, alcuni commessi in fasi delicate dove non riesce ad essere né lucido né efficace. Questa sconfitta è l’ennesima dimostrazione di come “Shapo-valov” sia sempre più “Sciupo-valov” (mi si passi la battuta, ancor più oggi). Il campo ha dato la sensazione che il canadese avesse più tennis, più armi, più soluzioni, ma la sua grande capacità tecnica è vana se non riesce a leggere il miglior schema del rivale e nemmeno riuscire a giocare lo schema per lui più facile quando ne ha assolutamente bisogno.

Sonego è stato bravissimo a giocare con continuità due schemi che gli hanno portato valanghe di punti: prima esterna, da entrambi di lati; botta forte sul rovescio di Denis e via accelerazione di diritto lungo linea. Shapovalov non è mai riuscito a gestire i servizi esterni dell’azzurro, nonostante siano stati una costante; non ha mai trovato una contromossa nei punti importanti, come le 12 palle break consecutive non trasformate. Inoltre nello scambio in risposta, ha sempre e soltanto spinto – nemmeno così lungo – col rovescio sul cross, aprendo l’angolo a sinistra ed incassando così l’attacco pesante col diritto di Sonego, prontissimo con i suoi piedi super veloci ad avventarsi sulla palla e chiudere, o scattare avanti e toccare in sicurezza di volo. Bravissimo sulla rete Lorenzo, quasi sempre definitivo. Ma col servizio è stato clamoroso, davvero incredibile come abbia retto la pressione. Non importa il doppio fallo del tiebreak del secondo set. Ha servito decine di palle pesantissime, sui 30 pari, sul 15-30, sul 40 pari, mettendosi in condizione di vantaggio. Ha anche retto bene col rovescio, perché il rivale non ha capito che dandogli ritmo “glielo mette in palla”. Super Sonego, impossibile trovargli un difetto.

Sonego ha sofferto nel terzo set, annullato palle break pesantissime e giocato con testa di granito. Il contrario di Denis, che ancora una volta ha dimostrato di essere un colpitore formidabile ma incapace di resistere nei momenti duri, affidandosi solo all’istinto e perdendo. Appena il servizio non lo assiste, il disastro è dietro l’angolo. Lorenzo invece, sotto pressione, regge tonnellate come se fossero piume. Ha portato ancora il primo punto all’Italia, avanti 1-0 contro il Canada in semifinale di Coppa Davis. Ora tocca a Musetti vs. Auger-Aliassime. La finale è a un passo. Difficile, ma proviamoci

Marco Mazzoni

La cronaca

Il match scatta con Sonego alla battuta. Tre errori per Lorenzo, Denis risponde profondo bloccando alla perfezione col rovescio e punge sulla sinistra l’azzurro. 0-40, tre immediate palle break da difendere. Con un accelerazione di rovescio non contenuta dal piemontese, Shapovalov strappa subito il BREAK, avanti 1-0 e servizio. Vola il canadese, trova anche un punto fortunato di volo, 40-0. 8 punti a 0 per “Shapo”, inizio shock per Sonego, urge tamponare l’emorragia ed entrare in partita. La striscia di punti per il nordamericano si ferma a 9, con un bell’attacco a rete Lorenzo vince il suo primo punto del match. Con una magia in contro balzo col diritto, Sonego vince il punto dell’1-2. Inizia male Denis il quarto game, doppio fallo, quindi non chiude di volo e Sonego trova un gran lob. 0-30, piccola chance per l’azzurro. Serve benissimo il canadese, anche con la seconda (191 km/h!). Si va ai vantaggi, un diritto sparato malamente in rete porta il torinese a palla break. Altro errore col diritto, Sonego ringrazia ed è 2 pari. Rimonta da 0-30 Lorenzo, vince un ottimo game portandosi 3-2 (terzo game di fila dopo l’avvio difficile). Brutto momento per il Denis, se non trova punto col servizio, si prende rischi esagerati dalla riga di fondo. Un rovescio pessimo gli costa la palla break sul 30-40. Se la cava con un colpo super dei suoi, giocato con zero margine. Bravissimo Lorenzo a buttarsi avanti col rovescio e chiudere di volo in sicurezza. Seconda palla break del game. La cancella, pronto a venire a rete. 3 pari. Settimo game, un doppio fallo (primo del match) sul 30 pari costa a Lorenzo una pericolosa palla break. Servizio e diritto aggressivo, ottimo schema che porta al piemontese un punto fondamentale. Male al punto seguente, rischia la palla corta ma è facilmente rigiocata da Denis. Salva anche la seconda palla break col servizio esterno, molto preciso finora da sinistra. 4-3 Sonego, resta avanti, fondamentale visto quanto Shapovalov soffre la pressione. Nono game, con un gran passante di rovescio lungo linea “Shapo” porta il game ai vantaggi. Ottimo livello in questa fase, il migliore del match, entrambi spingono bene, si gioca rapido e offensivo. Lorenzo col servizio vince il gioco più duro nel match, 5-4. Intrattabile Denis al servizio, 5 pari. Shapovalov incanta e distrugge, Sonego molto efficace a rete. Ancora ai vantaggi, è 6-5 Sonego. Lorenzo gioca benissimo in risposta, ma Denis regge e il primo set, dopo 61 minuti, si decide al tiebreak. Ace di “Sonny”, 1-0. Erroraccio col diritto di Denis all’uscita dal servizio, non riesce a trovare la giusta distanza dalla palla, 2-0 Sonego. Serve bene Lorenzo, Denis regala in risposta, 4-1 Italia. Con una risposta di rovescio cross splendida, l’azzurro vola 5-1, grandissima attenzione nella fase decisiva. Con un’eccellente risposta nei piedi, Shapovalov recupera un mini break, 5-3. Sfortunato “Sonny”, sotto rette non riesce a gestire una volée con la palla leggermente deviata dal nastro. 5-4, ora serve Denis. Carica il diritto a tutta l’azzurro, 6-4 e doppio Set Point Italia! Si scambia al centro, vola via il diritto del nordamericano. SET Sonego, 7-6. Bravissimo Lorenzo a riprendersi dal pessimo inizio, servire bene e caricare il diritto per buttarsi a rete, dove ha chiuso la porta con grande qualità. Il tiebreak l’ha vinto lui, tenendo alti i ritmi.

Il secondo set inizia con Denis alla battuta. Con un buon game muove lo score, 1-0. Serve bene anche Lorenzo, prontissimo nel correre avanti e chiudere col diritto aggressivo, 1 pari. Fantastico punto vinto dall’azzurro in difesa, da 4 metri fuori dal campo trova un passante incredibile. Come una molla si butta su ogni palla e chiude. Sprizza energia da ogni poro, lucido e aggressivo. 2 pari. Lorenzo è bravo a capitalizzare la mancanza di variazione sul rovescio di Denis: ogni volta che è attaccato e in risposta, il canadese va sempre in cross, quindi Sonego lo aspetta nell’angolo ed entra in lungo linea col diritto. Sul 4-3 Shapovalov, Sonego sbaglia un rovescio in scambio che gli costa il 30 pari. Prima situazione “complicata” del set. Trova un Ace perfetto, al centro, bissato da un altro esterno (sesto del match). 4 pari. Si entra nella fase calda del set. Trova un gran game Denis, iniziato con un pallonetto delizioso e chiuso un diritto pesante. 5-4 Shapovalov. Inizia male il decimo game l’azzurro, stecca un diritto dopo il servizio e sparacchia un altro diritto in rete. 0-30, a due punti dal set il canadese… E niente prima in campo. Denis 4 metri dietro a rispondere… Lungo scambio, comanda Lorenzo ma chiamato a rete Denis si difende bene. Per la prima volta è stato attento e attendista “Shapo”, senza sparacchiare. 0-40, Tre Set Point Canada. Niente prima “in”… stavolta la risposta esce. Servizio esterno e diritto vincente, ottimo Sonego. 30-40, resta un set point. Ancora servizio e diritto, che grinta l’azzurro. 40 pari. NO! Errore clamoroso di volo del torinese, una volée alta di rovescio difficile che non era da chiudere ma appoggiare. Quarto Set Point Canada. Ottima prima, pizzica la riga, si salva ancora Lorenzo. Denis non si arrende, si butta avanti e provoca l’errore nel passante. Quinto Set Point. Ancora prima esterna, potente, che lotta. 5 pari, come si è salvato, che testa! La lotta continua, l’intensità è massima. 30 pari. Denis spinge e non trema. 6-5 Shapovalov. Bravissimo l’azzurro sul 30 pari, volée vincente e quindi diritto fulminante lungo linea. 6 pari, altro tiebreak. “Shapo” prende il campo in risposta sull’1 pari, avanza e chiude. 2-1 e servizio. Rovina tutta con un errore di volo banale, con l’ombelico sulla rete. 2 pari. Quindi sbaglia un approccio col rovescio lungo linea. 3-2 e servizio Sonego! Dal centro trova un diritto spettacolare che sorprende il rivale. Si gira 4-2 Sonego. Ancora servizio esterno e diritto. Uno schema che gli ha portato moltissimi punti. 5-2, a due punti dalla vittoria l’azzurro. Non crolla Denis, 4-5. Lungo scambio (23 colpi), Lorenzo passa da difesa in attacco con un gran lungo linea di diritto, ma avanza e sbaglia lo schiaffo al volo. 5 pari. La prima palla non entra… Doppio Fallo !?! Set Point #6 per Shapovalov, stavolta al servizio. Spinge a tutta e di prepotenza chiude Denis. 7-6 Canada, con 5 punti di fila del 2-5. Si va al terzo set.

Terzo set, Sonego inizia al servizio e affronta un game complicato. Un errore di rovescio sul 30 pari (su gran difesa di Denis) gli costa un’immediata palla break. Esce di pochissimo l’accelerazione del canadese. Le PB diventano due, non funziona lo schema della palla corta. La prima esterna è una sicurezza. A fatica, 1-0 Sonego. Inizia male anche “Shapo” col servizio, due doppi falli e 0-30. Lo aiuta il diritto, di puro anticipo senza i suoi “dannosi” salti all’indietro per far spazio alla palla, perdendo il tempo d’impatto. Nonostante il terzo doppio fallo, Shapovalov si porta 1 pari. Super aggressivo il canadese in risposta, profondissimo e via avanti. Di prepotenza si porta 0-30. Ritrova la prima di servizio, con quella traiettoria esterna che tanto dà fastidio al rivale. Con un Ace vince il quarto punto di fila, 2-1 Italia. Al cambio di campo arriva il fisioterapista, un trattamento sotto la spalla destra per Denis, sembra piuttosto sofferente. Il servizio del canadese non sembra averne risentito, 2 pari. Sul 3-2, il canadese al servizio sbaglia due diritti orribili, il secondo gli costa la palla break. Si salva con un Ace al centro e si porta 3 pari. Il match entra nel rush finale, ora ogni punto è pesante. Sul 30 pari Shapovalov spinge forte in risposta “nei piedi”, Sonego non gestisce. Palla break per il canadese, la terza del set. La spreca sparando senza equilibrio un rovescio molto difficile, in pieno “shapo style”. Non demorde il canadese, spinge ancora in risposta e trova l’errore di Lorenzo, forse un filo meno rapido coi piedi ora nello scattare sulla palla. Con coraggio l’azzurro aggredisce col diritto, e salva l’undicesima PB del match (su 12 concesse finora). Con un attacco di poco lungo, “Sonny” è di nuovo sotto, terza palla break del gioco, ma ancora col servizio cancella l’assalto. 3 ore e 2 minuti, 4-3 Sonego, con enorme sofferenza ma resta ancora avanti. Più agile il turno di Denis, 4 pari. Finalmente l’azzurro ritrova un buon game di servizio, 5-4. Denis è con le spalle al muro. Con un bello scambio e reggendo da dietro, Lorenzo si porta 30 pari, è a due punti dal match. E niente prima palla per Shapovalov… Doppio fallo!?! MATCH POINT SONEGO! DOPPIO FALLO!!! DUE DOPPI FALLI! Vince Sonego! Splendida vittoria, crolla al foto finish il canadese, ma che grande prestazione dell’azzurro. Ha servito 12 prime palle su 13 palle break. Altra prestazione da campione per il piemontese. 1-0 Italia! Ora tocca a Musetti contro Auger-Aliassime.