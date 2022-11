Daniil Medvedev all’ottava sconfitta consecutiva contro un top ten

Si può dire che la sconfitta nella finale degli Australian Open abbia davvero messo in difficoltà Daniil Medvedev. Il russo era in vantaggio di due set e si trovava sullo 0-40 sul servizio di Rafael Nadal nel terzo set quando è iniziata un’epica rimonta dello spagnolo e una terribile striscia di Medvedev. Il tennista russo non ha più saputo cosa significhi battere un top 10, anche se nel frattempo è stato numero uno per diverse settimane.

Medvedev è ora in una striscia di otto partite perse contro i top 10, e non sembra riuscire a raddrizzare questa statistica in alcun modo. Ha sfiorato la vittoria in tutti e tre gli incontri alle ATP Finals, ma ha perso tutti e tre i duelli al tie-break del terzo set in modo lottatissimo.

Il russo ha perso la finale degli Australian Open con Nadal, seguita da un’altra sconfitta con Rafael ma nella semifinale di Acapulco. Poi è toccato a Hubert Hurkacz batterlo a Miami, prima che Stefanos Tsitsipas lo superò a Cincinnati. Novak Djokovic lo ha sconfitto ad Astana e ora ha sommato le sconfitte contro Andrey Rublev, Tsitsipas e Djokovic alle Finals di Torino.