Wimbledon permetterà alle giocatrici di indossare biancheria intima colorata

Judy Murray aveva presentato una richiesta a Wimbledon e sembra che la voce dell’ex tennista e madre di Andy Murray sia stata ascoltata forte e chiara dall’All England Club. Il Grand Slam britannico ha cambiato una regola del “codice di abbigliamento” per proteggere le giocatrici dalle mestruazioni, anche se questo non è menzionato direttamente nella dichiarazione. Da oggi la biancheria intima potrà essere colorata e non deve essere rigorosamente bianca come il resto dell’abbigliamento.

“Dopo aver parlato con le giocatrici e i rappresentanti di vari gruppi di interesse, il Comitato ha preso la decisione di aggiornare la regola dell’attrezzatura bianca a Wimbledon. Ciò significa che dal prossimo anno le ragazze che gareggieranno al torneo avranno la possibilità di indossare biancheria intima colorata, se lo desiderano. Ci auguriamo che questo adeguamento delle regole aiuti i giocatori a concentrarsi esclusivamente sulle loro prestazioni, alleviando una possibile fonte di ansia”, si legge nel comunicato.