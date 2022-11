João Fonseca stupisce tutti e si trova nei “quarti” di un Challenger a 16 anni (Video)

João Fonseca, 16 anni che viene visto come la principale promessa del tennis brasiliano dei prossimi anni, sta già dimostrando di avere il tennis per competere ai massimi livelli nonostante la sua tenera età. Questo pomeriggio ha sorpreso tutti qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un Challenger a São Leopoldo, in Brasile, in quello che è solo il suo terzo Challenger in carriera e il quarto torneo professionistico a qualsiasi livello.

Negli ottavi di finale, Fonseca ha vinto una partita che pareva persa. Il giovane nato nel 2006 ha battuto l’argentino Mariano Navone, 245° ATP, per 6-3, 1-6 e 7-6(9), in un match in cui ha salvato due match point e chiuso solo al settimo tentativo.

Le cose ora non si fanno più facili: Fonseca ha un appuntamento nei “quarti” di venerdì con l’argentino Facundo Bagnis, numero 103 ATP e principale favorito per il titolo.