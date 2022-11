Il “nuovo” Tsitsipas proiettato a rete diverte, vince e convince

“Credo che il mio ruolo possa essere non solo quello di mentore ma anche tecnico, sul gioco di volo, su come ci arriva. In come si muove sul net ha ancora un grande margine di miglioramento, voglio continuare a lavorare con lui proprio sulle sue volée. Capisco che possa sembrare un aspetto marginale rispetto ad altre situazioni di gioco, perché a rete non ci va quasi più nessuno… purtroppo i tempi sono cambiati, hanno rallentato fin troppo le condizioni di gioco, con campi lenti, palle pesanti… ma il gioco di volo è ancora una parte importante del tennis, e anzi, proprio perché in pochi sia avventurano a rete se riesci ad eccellere in questa situazione puoi avere un vantaggio rispetto a tutti gli altri”. Poche settimane fa avevamo riportato queste parole spese da Mark Philippoussis su Stefanos Tsitsipas. Parole sante, che mai come ieri sera sono tornate vivide e roboanti vista la straordinaria prestazione offensiva del greco nella bella e sofferta vittoria contro Daniil Medvedev.

Un match rocambolesco, nel quale Stef ha iniziato bene, quindi sprecato non trasformando match point, poi rischiato di perdere e riacciuffato per il rotto della cuffia. Una vittoria importantissima, perché lo tiene vivo nel torneo, ma soprattutto perché ha confermato che il suo tennis è in piena evoluzione e può diventare diverso, pungente, terribilmente efficace e vincente.

Stefanos è da anni uno dei maggiori talenti del tour. Tuttavia il suo tennis soffre per un problema tecnico non facilmente risolvibile: sul lato sinistro il suo rovescio è molto bello dal punto di vista stilistico, ma non così stabile ed efficace perché non è un colpo che funziona sull’anticipo ma sulla forza. Forza delle gambe, forza della rotazione del busto, non tempo puro di impatto. Quando Stefanos riesce ad arrivare sulla palla con il tempo di posizionare alla perfezione il peso del corpo e con un ottimale equilibrio e posizione delle gambe, riesce a colpire con forza la palla trovando profondità e precisione. Ma… con i tempi di gioco imposti oggi dai migliori, questo “ideale momento” per l’impatto è difficile da trovare con continuità. Quando è costretto ad accelerare la catena cinetica dei movimenti, tende ad affrettare fin troppo il tutto, giocando una sbracciata che tende a spazzolare la palla, più che entrare nella palla. La conseguenza è un colpo più corto, poco incisivo, mai davvero veloce e, soprattutto, al 99% delle volte, sempre incrociato al centro. In sicurezza, per non sbagliare, quando la palla non fila via lunga. Tutti gli avversari hanno capito questo problema, lo attaccano senza timore a sinistra con palle rapidissime o molto cariche di spin, e Stef va in crisi. Perché anche il suo back è bello ma non così ficcante. Come migliorare? Col tempo, forse, ci riuscirà, anche se lavorare sull’anticipazione del colpo è cosa molto complicata (Federer, per dire, c’è un po’ riuscito nel 2017 a 36 anni dopo averci lavorato duramente per sei mesi senza tornei con Ljubicic!).

In alternativa, come aggirare quest’ostacolo importante? Tecnica Edberg. Attaccare per non essere attaccato. Passare subito all’attacco per coprire una debolezza, mettendo in luce altre qualità come la velocità e tempismo nel correre in avanti, la manualità sotto rete. Tsitsipas ha lavorato con Philippoussis (e lo stava facendo già da prima) su questi aspetti. Adesso i frutti si iniziano a vedere. E che frutti…

Ieri sera Tsitsipas, contro un avversario fortissimo soprattutto in difesa e nei passanti come Medvedev, ha incantato. Moltissime sono state le sue volée spettacolari, bellissime, acrobatiche e vincenti. Ma quelle che personalmente mi hanno esaltato sono state quelle giocate con totale sicurezza, con impatti secchi e precisi. Meno “belle” e avvincenti, ma terribilmente efficaci, sicure, precise. Un tennis diventato sempre più offensivo il suo, anche con molti serve and volley diretti. Come non si vedevano da anni, ben eseguiti, precisi. Vincenti. E ripeto ancora: non in un primo turno comodo contro un avversario medio in un ATP 25o, ma contro l’ex n.1 del mondo, uno che tra passanti e risposte può insegnare il mestiere quasi a tutti i colleghi. È stata assai convincente la prestazione sotto rete di Tsitsipas, a 360°: per come ha scelto i tempi d’attacco, per come è arrivato sulla rete, per la precisione ed efficacia della “prima volée” (cosa quasi scomparsa da oltre 20 anni!), per come ha manovrato sulla rete con una tecnica sopraffina. Infatti i grandi tennisti di volo muovono la racchetta il meno possibile, via diretti sulla palla a trovare un impatto secco, deciso, mai una esitazione e via. Un gesto che sembra facile ma invece non lo è affatto.

Proprio di questo ha parlato il greco dopo la bella vittoria, di come il suo tennis si stia spostando verso la rete, con condizione e dopo aver lavorato tanto sulle esecuzioni. “Ho notevolmente migliorato il mio servizio negli ultimi anni. Penso che questa sia la principale ragione per cui posso andare a rete con più continuità, fiducia ed efficacia. In passato era diverso, soprattutto quando la partita andava avanti e c’era lotta. Ho anche migliorato le volée. Adesso ho semplificato il gesto, facendolo con più leggerezza, senza muovere troppo la racchetta. Mi ha aiutato ad essere più coerente in questo aspetto e ad essere in grado di posizionare la palla in modo più preciso dove voglio”. Esattamente. Come i grandi volleatori del passato, che erano splendidi (da McEnroe ed Edberg in giù) a correre avanti con equilibrio, con la racchetta davanti al corpo e via un impatto pulito, secco, semplice, diretto sulla palla. Zero fronzoli e tutta sostanza.

Continua Tsitsipas: “Il gioco di volo è una tattica che so di poter usare nel mio arsenale di strategie. Lo sto usando sempre di più. Anche sulla terra battuta faccio anche servizio e rete. Da circa due o tre anni è una cosa che faccio più spesso, e ora mi sento molto più sicuro di un tempo. Lavoro ogni giorno per poter applicare questa tattica nel mio gioco con l’obiettivo di mettere in difficoltà il mio avversario, farlo riflettere di più, farlo sentire sempre sotto pressione. È un tipo di gioco che si è perso negli ultimi tempi. Non molti giocatori vi ricorrono più. Penso che sia importante continuare a utilizzare quella strategia, è bello poterla rivedere grandi palcoscenici, in televisione e nei grandi stadi. Correre a rete dopo il servizio è molto interessante, credo di giocare un tennis moderno ma con questo schema in più, classico, l’essenza del tennis aggressivo”.

Considerazioni perfette quelle di Tsitsipas. Quando sei in grado di governare una tattica che quasi nessuno riesce a produrre, hai un grande vantaggio strategico sulla concorrenza. Il tennis proiettato a rete con continuità è l’emblema del rischio puro in campo, è necessario avere velocità, coraggio, manualità, servire benissimo ed essere pronto a trovare prima possibile lo spazio per l’approccio, Servono queste e tante altre qualità. Per come corre la palla oggi e per la potenza dei rivale, il gioco di volo è una tattica difficilissima da applicare con continuità. Ma se ben prodotta costringe i rivali ad affrontare una pressione continua. Ormai quasi tutti i migliori hanno un tennis di potenza dal fondo campo, tirano fortissimo col diritto dal centro o dopo un paio di scambi, ma non sono abituati a tirare passanti di continuo, a non aver il tempo di imbastire uno scambio, a giocare senza ritmo. Questo Tsitsipas così offensivo, capace di giocare con eleganza e con efficacia sotto rete, è un tennista “nuovo”, bellissimo e terribilmente intrigante…

Marco Mazzoni