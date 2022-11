Challenger Kobe: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

Challenger Kobe – Tabellone Principale – hard

(1) O’Connell, Christopher vs Qualifier

(PR) Sugita, Yuichi vs Zhukayev, Beibit

Kolar, Zdenek vs (PR) Ito, Tatsuma

Qualifier vs (8) Tu, Li

(4) Uchida, Kaichi vs Ramanathan, Ramkumar

Qualifier vs Noguchi, Rio

Shimabukuro, Sho vs Uchiyama, Yasutaka

Qualifier vs (7) Watanuki, Yosuke

(5) Duckworth, James vs (WC) Hazawa, Shinji

Qualifier vs Qualifier

Ly, Nam Hoang vs Ferreira Silva, Frederico

Sweeny, Dane vs (3) Hijikata, Rinky

(6) Dzumhur, Damir vs (WC) Ichikawa, Taisei

Serdarusic, Nino vs Ionel, Nicholas David

(WC) Imai, Shintaro vs Moriya, Hiroki

Jianu, Filip Cristian vs (2) Millman, John

Challenger Kobe – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Hsu, Yu Hsiou vs (Alt) Trotter, James

(WC) Tagushi, Ryotaro vs (12) Sinclair, Colin

(2) Sasikumar, Mukund vs (WC) Watanabe, Seita

(WC) Harazaki, Asahi vs (9) Nakagawa, Naoki

(3) Mochizuki, Shintaro vs Kadhe, Arjun

Ochi, Makoto vs (10) Kawakami, Rimpei

(4) Chung, Yunseong vs (Alt) Lee, Duckhee

(Alt) Mridha, Jonathan vs (7) Shimizu, Yuta

(5) Polmans, Marc vs (WC) Shiraishi, Hikaru

(PR) Tokuda, Renta vs (11) Nam, JiSung

(6) Kirkin, Ergi vs Mochizuki, Yuki

Sekiguchi, Shuichi vs (8) Jung, Jason

CENTRE COURT – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Mukund Sasikumar vs [WC] Seita Watanabe

2. [WC] Asahi Harazaki vs [9] Naoki Nakagawa

3. [Alt] Jonathan Mridha vs [7] Yuta Shimizu

4. [3] Shintaro Mochizuki vs Arjun Kadhe

COURT B – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Yu Hsiou Hsu vs [Alt] James Trotter

2. Shuichi Sekiguchi vs [8] Jason Jung

3. Makoto Ochi vs [10] Rimpei Kawakami

4. [5] Marc Polmans vs [WC] Hikaru Shiraishi

COURT C – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Ryotaro Tagushi vs [12] Colin Sinclair

2. [6] Ergi Kirkin vs Yuki Mochizuki

3. [4] Yunseong Chung vs [Alt] Duckhee Lee

4. [PR] Renta Tokuda vs [11] JiSung Nam